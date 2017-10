DIRECT - Emmanuel Macron à Amiens, chez Whirlpool et Amazon

Le président de la République, Emmanuel Macron, est en visite à Amiens ce mardi 3 octobre 2017. Il se rend sur le site de l'usine Whirlpool puis il visite l'entrepôt Amazon à Boves. Suivez cette visite en direct avec les reporters de France Bleu Picardie.

La circulation est très compliquée ce mardi matin aux abords de l'usine Whirlpool à Amiens. Emmanuel Macron est de retour à Amiens ce mardi 3 octobre et il doit notamment échanger avec les salariés de l'usine Whirlpool. En attendant l'arrivée du président de la République, les salariés doivent montrer badge et pièce d'identité pour accéder à l'usine.

#Amiens : visite @EmmanuelMacron sur site Whirlpool. circulation à l arrêt en attendant cortège présidentiel pic.twitter.com/glgVaHRTCW — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) October 3, 2017

Au printemps dernier, les salariés de l'usine de sèche-linge étaient menacés de perdre leurs emplois. Mobilisés, ils avaient reçu, le même jour, les visites très médiatisées de Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Depuis, l'usine a été reprise par un industriel de la région, Nicolas Decayeux. Ce mardi, le président de la République doit passer dans les chaînes de montage de l'usine, dans l'atelier de tôlerie et échanger avec les salariés.

#Amiens : circulation difficile près usine #Whirlpool. @EmmanuelMacron rencontre salariés et repreneurs ce matin. Les abords sont filtrés pic.twitter.com/JYr9kFq3LH — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) October 3, 2017

Visite d'E #Macron : L'entrée du site #Whirlpool Amiens est filtrée. Les salariés doivent montrer leur badge et pièce identité. pic.twitter.com/Y1ymFVJjFc — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) October 3, 2017

Dans l'après-midi, le président s'arrête dans un autre site emblématique pour le bassin d'emplois d'Amiens. 500 emplois en CDI seront créés à terme dans le tout nouvel entrepôt Amazon de Boves. Emmanuel Macron doit inaugurer le bâtiment.

Le président de la République est également attendu par une manifestation d'opposants à l'appel de la CGT et du député La France insoumise, François Ruffin. Plus rare peut-être, des élus des Hauts-de-France seront rassemblés pour défendre le projet de canal Seine-Nord Europe. Les élus s'interrogent sur l'avenir de cette infrastructure et son financement. Cependant, interrogé ce mardi matin sur France Bleu Picardie et France Bleu Nord, le président de la région assure qu'un compromis "est en bonne voie".