EN IMAGES - Emmanuel Macron à Dunkerque : deux usines de batteries confirmées, 4700 emplois à la clé

Emmanuel Macron s'est rendu ce vendredi à Dunkerque pour illustrer sa politique de réindustrialisation de la France. Il est d'abord allé sur le site d'Aluminium Dunkerque où il a pris la parole avant de rencontrer des salariés. Direction ensuite le siège de la communauté urbaine où il a confirmé l'implantation d'une usine de batteries par le groupe taïwanais ProLogium.

ⓘ Publicité

L'essentiel

Notre direct

19:20 - Fin de la visite du président de la République. Emmanuel Macron est reparti après des signatures de convention avec les élus et le groupe taïwanais ProLogium.

18h35 - Emmanuel Macron a pris du retard sur son programme. Le président de la république est maintenant arrivé au siège de la communauté urbaine de Dunkerque.

Emmanuel Macron est arrivé au siège de la communauté urbaine de Dunkerque © Radio France - Matthieu Darriet

Le quartier est complètement bouclé par les forces de l'ordre pour empêcher les manifestants d'approcher. Des barrières empêchent l'accès. Les Dunkerquois qui résident dans le périmètre sont contrôlés. Il n'y a plus aucun manifestant à cette heure.

Des barrières empêchent tout accès au siège de la communauté urbaine de Dunkerque © Radio France - Hélène Fromenty

17:15 - A l'extérieur, les manifestants tentent toujours d'approcher le siège de la communauté urbaine de Dunkerque. Mais les forces de l'ordre maintiennent un cordon de sécurité.

17:10 - Emmanuel Macron n'est toujours pas arrivé au siège de la communauté urbaine de Dunkerque où il est attendu pour des signatures. Il échange encore dans l'usine Aluminium Dunkerque, fait des selfies et prend un bain de foule au milieu des ouvriers et des cadres des boites industrielles du secteur.

Emmanuel Macron au milieu d'ouvriers et de cadres dans les locaux d'Aluminium Dunkerque © Radio France - Matthieu Darriet

17:00 - Les manifestants ont remonté le boulevard Alexandre III pour tenter d'atteindre le siège de la communauté urbaine de Dunkerque, deuxième temps fort de la visite d'Emmanuel Macron. Mais ils sont bloqués par les forces de l'ordre.

Les forces de l'ordre empêchent les manifestants d'atteindre la communauté urbaine de Dunkerque, deuxième temps fort de sa visite © Radio France - Hélène Fromenty

16h45 - Alors que le président de la République poursuit sa visite dans les locaux d'Aluminium Dunkerque, la manifestation continue devant la sous préfecture, place Jean Bart. Les esprits s'échauffent un peu. Quelques manifestants ont tenté de passer une barrière de sécurité pour empêcher l'accès aux rues commerçantes.

16:25 - Emmanuel Macron précise qu'il y aura "20 000 nouveaux emplois à Dunkerque d'ici 2030". Le président de la République ajoute qu'il veut simplifier les normes, surtout ne pas en ajouter. "Moi je préfère des usines qui respectent nos normes européennes qui sont les meilleures, plutôt que ceux qui veulent encore ajouter des normes", dit-il.

Le chef de l'Etat insiste sur le besoin de formation. Il justifie sa réforme de Pôle Emploi et sa réforme du lycée professionnel.

16:20 - Emmanuel Macron confirme l'arivée du groupe taïwanais ProLogium à Dunkerque. "Cela représente 5 milliards d'euro d'investissement ce qui va permettre de créer une immense usine et de créer 3000 emplois", annonce le président de la République. Autre implantation, celle d' Orano et du chinois XTC pour la fabrication de matériaux pour les batteries au lithium. "Un investissement de 1,5 milliards d'euros pour 1700 emplois", précise Emmanuel Macron.

16:10 - Le président de la République prend la parole et évoque sa stratégie de la réindustrialisation de la France au milieu des salariés de Aluminium Dunkerque.

16:05 - Emmanuel Macron est arrivé à l'entreprise Alumium Dunkerque

Emmanuel Macron arrive dans les locaux de l'entreprise Aluminium Dunkerque © Radio France - Matthieu Darriet

16:00 - Emmanuel Macron ne vient pas tout seul. Il est accompagné de cinq ministres : le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, le ministre délégué à l'industrie Roland Lescure et le ministre du commerce extérieur Olivier Becht.

15h45 - Emmanuel Macron doit officialiser l' implantation d'une usine géante de batteries par le groupe taïwanais ProLogium. Gilles Normand, son président pour l'Europe a précisé à France Bleu Nord les raisons du choix de Dunkerque. "On avait besoin d'énergie décarbonée et à un coût compétitif. L'électricité en France est décarbonée avec le nucléaire. Ici à Dunkerque, on va avoir aussi un parc éolien en mer", a-t-il précisé.

"On voulait aussi être proche de nos clients. Mercedes-Benz a pris une part dans notre capital. On sait que Dunkerque est très bien connecté avec l'Europe du Nord, où il y a les principales usines de constructeurs de véhicules électriques", a poursuivi le président de ProLogium pour l'Europe.

15:30 - Les manifestants sont de plus en plus nombreux sur la place Jean Bart au fil des minutes. 200 personnes se sont regroupées pour dénoncer la réforme des retraites. Des barrières ont été dressées tout autour de la sous-préfecture devant laquelle les manifestants, dont quelques "gilets jaunes" et des militants syndicaux CGT et CFDT, tambourinent sur des casseroles et klaxonnent,

200 personnes manifestent contre la réforme des retraites place Jean Bart à Dunkerque à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron © Radio France - Hélène Fromenty

Outre la réforme des retraite, les manfestants veulent qu'Emmanuel Macron soutienne davantage l’industrie locale, notamment les salariés de valdunes qui travaillent pour le ferroviaire et dont les emplois sont menacés,

15:00 - Le préfet du Nord a pris deux arrêtés ce matin pour autoriser le vol de six drones à Dunkerque afin de sécuriser le visites présidentielle. On ne connait le nombre de policiers mobilisés. "C'est un effectif normal pour un déplacement du président de la République", nous a précisé la préfecture du Nord, sans donner de chiffre précis. Mais la ville de Dunkerque est quadrillée par les forces de l'ordre.

14h45 - Une centaine de manifestants attendent le chef de l'Etat à Dunkerque. Elles sont rassemblées sur la place Jean Bart pour dénoncert la réforme des retraites. Les manifestants sont tenus à l'écart par un dispositif policier impressionnant.

Plusieurs dizaines de manifestants sont rassemblés sur la place Jean Bart à Dunkerque © Radio France - Hélène Fromenty

14:50 - Le convoi du président de la République prend la route pour Dunkerque. Conséquence pour les automobilistes qui circulent dans le secteur, notamment sur l'autoroute A1, de gros embouteillages. Les forces de l'ordre ont bloqué la circulation pour laisser libérer la route au chef de l'Etat.

14:25 - L'avion du président de la République a atterri à l'aéroport de Lille-Lesquin

14:00 - Emmanuel Macron se rend ce vendredi à Dunkerque, ville du Nord érigée par l'Elysée en "symbole" de sa politique de réindustrialisation tournée vers la transition écologique où il doit vanter un nouvel énorme investissement dans les batteries électriques.