DIRECT - Emmanuel Macron à Liévin pour un échange avec les élus locaux sur le bassin minier

Le président de la République Emmanuel Macron est en visite dans le Nord et le Pas-de-Calais ce mercredi après-midi. Il sera à Liévin pour échanger avec les élus locaux sur le renouveau du bassin minier. Il passera aussi par le Louvre Lens avant de terminer la journée à Tourcoing.

Emmanuel Macron est à Liévin, pour échanger avec des élus et habitants du bassin minier, mercredi 2 février 2022.

Le président et presque candidat Emmanuel Macron est en visite dans le Nord et le Pas-de-Calais ce mercredi après-midi. Au programme : échange avec les élus sur le renouveau du bassin minier à Liévin, cérémonie d'hommage aux mineurs morts lors du coup de grisou de 1974, passage au Louvre-Lens et discours à Tourcoing sur la réforme de l'espace Schengen en fin de journée.

Passage dans le bassin minier

15h15 : le Président est arrivé au Chalet Brand, à Liévin. Les échanges avec les élus et les habitants du bassin minier vont pouvoir continuer.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

15h09 : à Saint-Amé, Emmanuel Macron a échangé avec des retraités qui ont du mal à joindre les deux bouts, notamment une veuve de mineur qui vit avec 560 euros par mois.

14h52 : en 5 ans, l'Engagement pour le renouveau du bassin minier (ERBM) a accompagné la rénovation de 6 000 logements, 9 300 rénovations sont toujours en cours, a annoncé la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, présente à Liévin.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

14h20 : Le président de la région Hauts-de-France met les pieds dans le plat, et réagit à l'annonce d'Emmanuel Macron d'apporter 100 millions d'euros supplémentaires pour le financement des chantiers de rénovation. "100 millions et 100 millions, on va pas se raconter d'histoire, ça fait pas la maille, y a pas assez", a lancé Xavier Bertrand d'entrée de jeu.

14h10 : Emmanuel Macron est attendu par les élus locaux au Chalet Brand de Liévin pour évoquer la question du renouveau du bassin minier. Il doit annoncer une enveloppe de 100 millions d'euros supplémentaires pour financer la rénovation de plus de 23 000 logements engagée en 2017. Les débats commencent en présence de la ministre du logement Emmanuelle Wargon. Le président de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand est présent.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

14h00 : Emmanuel Macron est arrivé à Liévin, à la stèle Saint-Amé. Il va rendre hommage aux 42 mineurs morts lors de la catastrophe minière du 27 décembre 1974. Trois anciens mineurs sont présents à cette cérémonie.