DIRECT - Emmanuel Macron au Mont-Saint-Michel : suivez sa visite du président de la République

Emmanuel Macron est attendu ce lundi au Mont-Saint-Michel à l'occasion du millénaire de la construction de l'abbaye qui surplombe le célèbre rocher de Normandie.

Au cours de sa visite, le président de la République, accompagné de son épouse Brigitte, a prévu de visiter l'exposition "La demeure de l'archange", qui retrace au travers d'une trentaine d'objets l'histoire de ce joyau du patrimoine français, et de prononcer un discours.

L'essentiel

Emmanuel Macron doit arriver à 16h15 au Mont-Saint-Michel

Le Mont-Saint-Michel reste accessible aux visiteurs.

Des bouchons se sont formés en amont des parkings

Notre direct

16h00 - Des barrières de sécurité ont été installées à l'entrée du Mont-Saint-Michel pour permettre l'arrivée du président de la République.

Des barrières de sécurité ont été installées à l'entrée du Mont-Saint-Michel © Radio France - Chloë Martin

15h55 - L'entrée de l'abbaye est interdite aux visiteurs.

L'entrée de l'abbatiale du Mont-Saint-Michel est fermée aux visiteurs. Deux policiers en interdisent l'accès © Radio France - Chloë Martin

15h50 - Les navettes seront interrompues dans le sens aller, le temps de la visite du président de la République au Mont-Saint-Michel. Elles circulent toujours dans l'autre sens, autrement dit pour repartir, pour l'instant.

15h40 - De gigantesques travaux achevés en 20215 ont été entrepris pour débarrasser le Mont-Saint-Michel des tonnes de sables accumulés au pied des remparts, Un barrage a été construit sur le Couesnon. En 2014, le Mont-Saint-Michel est redevenu une île .

La construction du pont passerelle en 2014 © Radio France - Eric Turpin

L'Etat participe à l'entretien et à la conversation de l'abbaye et des remparts du Mont-Saint-Michel. Il a investi plus de 32 millions d'euros sur les 15 dernières années, notamment pour la restauration du choeur de l'abbatiale et de ses verrières, de la statue de l'archange, du cloître et du célèbre rocher.

Le Mont-Saint-Michel est la première destination touristique en France après Paris. Il a attiré 2,8 millions de visiteurs en 2022, dont 1,3 million pour l'abbaye.

15h35 - Les visiteurs continuent d'affluer au Mont-Saint-Michel mais ils sont nombreux à quitter la Merveille. Au Mont-Saint-Michel, seul un commerçant est fermé. Tous les autres sont ouverts et estiment que la fréquentation est identique à une journée classique, sans visite présidentielle.

Les visiteurs sont plus nombreux à quitter le Mont-Saint-Michel © Radio France - Chloë Martin

15h32 - Le Mont-Saint-Michel reste accessible aux visiteurs. Mais de gros bouchons se sont formés à l'arrivée au Mont-Saint-Michel.

15h30 - Bonjour et bienvenue sur francebleu.fr. Nous allons vivre ensemble la visite d'Emmanuel Macron au Mont-Saint-Michel. Le président de la République vient accompagné de son épouse pour le millénaire de la fondation de l'abbaye. Il doit arriver à 16h15.

