C'est la deuxième étape, ce lundi, du voyage du président sur les traces de la Grande guerre : Morhange, en Moselle, qui fut le lieu de l'une des batailles les plus sanglantes de 14-18. La cérémonie a lieu à 10h devant le Monument du Souvenir, qui surplombe la commune.

Emmanuel Macron est à Morhange, ce lundi matin. La commune de 3.500 habitants est l'une des étapes du "périple" du président dans le Grand Est, après Strasbourg dimanche et avant de prendre la direction de la Meurthe-et-Moselle ce lundi après midi. Une étape clé dans les commémorations du centenaire de la Grande guerre, puisque Morhange fut le théâtre d'une terrible bataille en août 1914 : une très lourde défaite française avec 5.000 soldats tués - moitié moins du côté allemand, et des milliers de blessés et de prisonniers.

Cérémonie de 10h à 11h30 au monument du Souvenir

Emmanuel Macron passe en revue les troupes lors de sa visite à Morhange © Radio France - Magali Fichter

Premier jour en Lorraine, à Morhange pour la visite d'Emmanuel Macron qui commémore le centenaire de la Grande Guerre © Radio France - Magali Fichter

10H : Emmanuel Macron arrive à Morhange

LIVE l Cérémonie d'hommage aux combattants français tués en août 1914 lors de la bataille de Morhange. https://t.co/DLlI6Imzc6 — Élysée (@Elysee) November 5, 2018

Avant la céréminie, le périmètre bouclé

La cérémonie a lieu au monument du Souvenir de Morhange, sur la colline de la Potence, qui surplombe la commune, en présence de 700 invités, mais seulement 75 habitants de la commune. Des élus sont présents, mais aussi différentes unités militaires, des élèves des écoles et collèges alentours, ainsi que des représentants associatifs.

#EmmanuelMacron est arrivé à #Morhange pour la commémoration de la Grande Guerre pic.twitter.com/luN1bxtiu8 — France Bleu Lorraine Nord (@fblorrainenord) November 5, 2018

9h : Tout le périmètre autour du monument est bouclé et inaccessible en voiture.

La sécurité est impressionnante © Radio France - Magali Fichter

Dans le brouillard, les troupes sont au garde à vous. #Morhange attend #EmmanuelMacronpic.twitter.com/r79F5660IW — France Bleu Lorraine Nord (@fblorrainenord) November 5, 2018

Emmanuel Macron doit rester sur place jusqu'à 11h30, avant de se rendre à la prochaine étape de son voyage, à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle).