Ce mercredi après-midi, le chef de l'Etat se rend sur les lieux des incendies qui frappent la Gironde depuis plus d'une semaine. Emmanuel Macron se rend aux deux postes de commandement opérationnel, à La Teste-de-Buch puis à Langon.

DIRECT - Incendies en Gironde : Emmanuel Macron auprès des personnes mobilisées à La Teste et Langon

Emmanuel Macron se rend en Gironde avant de rejoindre les Hautes-Pyrénées et le Tour de France ce jeudi.

Le Président de la République rencontre "l'ensemble des acteurs mobilisés" sur les incendies de Gironde ce mercredi après-midi. Le chef de l'Etat arrive alors que depuis mardi 12 juillet, plus de 20.000 hectares de forêt ont été brûlés dans deux méga-feux en Gironde. Près de 40.000 personnes ont été évacuées. Emmanuel Macron débute sa visite par la Teste-de-Buch, au poste de commandement opérationnel de l'incendie situé sur le Bassin d'Arcachon vers 15h30. Il doit rencontrer les dirigeants des cinq campings de la Dune du Pilat détruits en début de semaine par les flammes. Il est ensuite attendu à Langon, là d'où se pilotent les opérations pour l'incendie du Sud-Gironde.

Suivez en direct la visite d'Emmanuel Macron

Le chef de l'état est notamment attendu sur la question des moyens aériens dont disposent les pompiers pour contrer les feux. Ce mercredi, la Gironde mobilisait 2.000 hommes, six Canadair, et deux Dash. Les présidents des départements des Landes et de Gironde appellent à ce que des forces aériennes soient positionnées dans le secteur. Deux hélicoptères privés ont été réquisitionné sur ordre du Président de la République pour prêter main forte sur les incendies. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement Olivier Véran ce mercredi à la mi-journée.

Mais après une flambée jusqu'en début de semaine, les feux semblent avoir ralenti voir stoppé leur progression depuis la nuit de mardi à mercredi.