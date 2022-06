DIRECT - Législatives 2022 : découvrez les premiers résultats en Corse dès 20h

20h - Les premières estimations vont arriver à partir de 20h dans toute la France. Ecoutez RCFM pour connaitre les résultats chez vous.

Les résultats du premier tour des législatives en Corse

Dans la première circonscription de Haute-Corse , le député sortant Michel Castellani (Femu a Corsica) est arrivé en tête avec 33,77% des voix. Julien Morganti, sans étiquette, est arrivé deuxième avec 13,61%.

, le député sortant Michel Castellani (Femu a Corsica) est arrivé en tête avec 33,77% des voix. Julien Morganti, sans étiquette, est arrivé deuxième avec 13,61%. Dans la deuxième circonscription de Haute-Corse , Jean-Felix Acquaviva (Femu a Corsica) est arrivé en tête face à François Ceccoli (DVD) 29,06.

, Jean-Felix Acquaviva (Femu a Corsica) est arrivé en tête face à François Ceccoli (DVD) 29,06. Dans la première circonscription de Corse-du-Sud , Laurent Marcangeli (Ensemble - Renaissance) est arrivé en tête du premier tour avec 33,70% de suffrages contre 17,48 pour Romain Colonna (Femu a Corsica).

, Laurent Marcangeli (Ensemble - Renaissance) est arrivé en tête du premier tour avec 33,70% de suffrages contre 17,48 pour Romain Colonna (Femu a Corsica). Dans la deuxième circonscription de Corse-du-Sud, Paul-André Colombani (PNC) est arrivé en tête avec 37.24% face à la seule femme qualifiée pour le second tour en Corse, Valérie Bozzi (DVD) 27,62.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

17h - Ce dimanche 19 juin, quatre duos s'affrontent pour le second tour des élections législatives en Corse. En Corse-du-Sud, le taux de participation à 17h était de 37,9 % contre 35,18% au premier tour et 41.6% en 2017. En Haute-Corse, à 17h le taux de participation était de 32.68 ce dimanche, contre 35,38 % une semaine plus tôt et 42,05% en 2017.

Les résultats du premier tour des législatives en Corse

Dans la première circonscription de Haute-Corse , le député sortant Michel Castellani (Femu a Corsica) est arrivé en tête avec 33,77 % des voix. Julien Morganti, sans étiquette, est arrivé deuxième avec 13,61 %.

, le député sortant Michel Castellani (Femu a Corsica) est arrivé en tête avec 33,77 % des voix. Julien Morganti, sans étiquette, est arrivé deuxième avec 13,61 %. Dans la deuxième circonscription de Haute-Corse , Jean-Felix Acquaviva (Femu a Corsica) est arrivé en tête avec 33,46 face à François Ceccoli (DVD) 29,06 %.

, Jean-Felix Acquaviva (Femu a Corsica) est arrivé en tête avec 33,46 face à François Ceccoli (DVD) 29,06 %. Dans la première circonscription de Corse-du-Sud , Laurent Marcangeli (Ensemble) est arrivé en tête du premier tour avec 33,70 % de suffrages contre 17,48% pour Romain Colonna (Femu a Corsica).

, Laurent Marcangeli (Ensemble) est arrivé en tête du premier tour avec 33,70 % de suffrages contre 17,48% pour Romain Colonna (Femu a Corsica). Dans la deuxième circonscription de Corse-du-Sud, Paul-André Colombani (PNC) est arrivé en tête avec 37.24 % face à la seule femme qualifiée pour le second tour en Corse, Valérie Bozzi (DVD) 27,62 %.