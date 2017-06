DIRECT | Législatives - 2nd tour : les résultats en Bretagne

Suivez en direct sur France Bleu Armorique et francebleu.fr les résultats du second tour des législatives en Bretagne. Soirée spéciale dès 19h50 avec des reportages, des interviews des candidats élus et des battus. Analyse aussi de notre politologue Ronan Doaré.

Les électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche 18 juin pour le second tour des élections législatives. France Bleu Armorique vous propose une émission spéciale entre 19h50 et 22h ce dimanche soir pour découvrir les résultats en Bretagne circonscriptions par circonscriptions. Retrouvez aussi nos reporters en direct de Rennes, Vitré, Saint-Brieuc, Vannes, Fougères et Loudéac. Les réactions également des candidats, les Bretons élus et qui vont siéger pendant cinq ans à l'Assemblée nationale. Et pour analyser les résultats et le vote des Bretons, notre politologue Ronan Doaré est en studio.

17h : Vers une abstention record

L'abstention est en très forte hausse en Bretagne par rapport au premier tour : +5 points en Ille-et-Vilaine, +6 points dans le Morbihan, +7 points dans les Côtes-d'Armor et dans le Finistère. Symbole de cette forte démobilisation : à Rennes, à 17h, la participation atteint seulement 31,8% contre 41,4% au premier tour !