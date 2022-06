DIRECT - Législatives : Emmanuel Macron reçoit les différents partis politiques

Face à la crainte de ne pas pouvoir gouverner sans majorité absolue à l'Assemblée nationale, le président Emmanuel Macron reçoit à l'Elysée les dirigeants des principaux partis politiques mardi et mercredi "afin d'identifier les solutions constructives envisageables au service des Français", indique l'Elysée.

Au total, six dirigeants de parti seront reçus successivement : Christian Jacob (LR) a ouvert la marche mardi matin suivi d'Olivier Faure (PS), puis viendront François Bayrou (Modem), Stanislas Guerini (LREM), Marine Le Pen (RN) et Fabien Roussel (PCF), avant d'autres mercredi comme le chef du parti EELV Julien Bayou. Chez LFI, Jean-Luc Mélenchon ne se déplacera pas. C'est le numéro deux Adrien Quatennens et la députée Mathilde Panot qui rencontreront le chef de l'Etat.

L'essentiel

Emmanuel Macron reçoit six chefs de partis politiques mardi et mercredi à l'Elysée

Reçu par le président, le chef de file LR Christian Jacob refuse "toute logique de pacte"

Elisabeth Borne reste Première ministre, et réunit son gouvernement à 14h30

Le direct

14h50 : le Rassemblement national, qui a obtenu 89 députés (8 aux lendemain des élection de 2017), peut prétendre à de nouveaux avantages à l'Assemblée nationale. On vous récapitule lesquels ici.

14h35 : "On sera sans concession vis-à-vis d'Emmanuel Macron, on ne lui laissera rien passer", a prévenu sur franceinfo Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement national et député du Nord. Mais il ne ferme pas totalement la porte à un soutien du RN : "toute mesure qui permettra de redonner aux Français un euro, de lui rendre un euro dans la poche, nous l'accompagnerons", a-t-il expliqué. Pour rappel, Emmanuel Macron doit rencontrer Marine Le Pen à l'Elysée ce mardi après-midi.

14h30 : à l'Assemblée, la Nupes tente de rassurer, alors qu'EELV, le PS et le PC ont refusé la proposition de Jean-Luc Mélenchon de ne former qu'un seul groupe. Les députés de l'alliance de gauche sont arrivés en masse au Palais Bourbon mardi en ordre dispersé mais certains se sont réunis pour la photo. Au milieu d'une foule d'Insoumis, le patron du Parti socialiste Olivier Faure, comme les écologistes Julien Bayou et Sandrine Rousseau ou les communistes Pierre Dharréville et Sébastien Jumel.

Des membres de la Nupes posent devant l'Assemblée nationale, dont le chef d'EELV Julien Bayou, les députées insoumises Clémentine Autain et Raquel Garrido et le chef de file du PS Olivier Faure. © AFP - JULIEN DE ROSA / AFP

14h15 : "A ce stade, je ne sais pas très bien que retenir de ce qu'il m'a dit", a déclaré le Premier secrétaire du Parti socialiste (PS), Olivier Faure, reçu ce mardi matin par Emmanuel Macron. "Il y a eu un échange nourri, après que va-t-il en faire, est-ce que c'est simplement une mise en scène qui lui permet de dire qu'il a consulté, ou est-ce qu'il a vraiment l'intention d'entendre ce que lui ont dit les Français, à savoir qu'il fallait gouverner différemment, c'est à lui que revient la réponse, et on le saura dans les prochains jours", a-t-il affirmé.

14h10 : le président des Républicains Christian Jacob refuse d'entrer dans "toute logique de pacte". Reçu par Emmanuel Macron dans la matinée, il a estimé que c'était "à lui de mettre des propositions sur la table". "J'ai redit au président qu'il n'était pas question pour nous d'entrer dans ce qui pourrait être une trahison de nos électeurs. Nous avons fait une campagne dans l'opposition, nous restons dans l'opposition de matière déterminée mais responsable". Il était le premier des chefs de parti reçus par le chef de l'Etat à l'Elysée.

14h : bonjour et bienvenue dans ce direct. Après avoir refusé la démission de la Première ministre Elisabeth Borne "pour que le gouvernement reste à la tâche" Emmanuel Macron, en difficulté après avoir obtenu une majorité relative à l'Assemblée nationale, reçoit entre mardi et mercredi les principaux responsables des partis politiques.