DIRECT - Législatives : suivez la conférence de presse de La République en marche

La République en marche, le mouvement d'Emmanuel Macron, dévoile jeudi à partir de 14h30 en conférence de presse les noms de 450 candidats aux législatives, sur 577 investitures. Suivez la conférence de presse en direct.

À un mois du premier tour des élections législatives, le 11 juin, le mouvement d'Emmanuel Macron, La République en marche, dévoile jeudi après-midi la plupart des noms de ses candidats, lors d'une conférence de presse. "On va annoncer environ 450 noms dont on est certain", a déclaré à l'agence AFP le président de la Commission d'investiture Jean-Paul Delevoye, qui a précisé que cette Commission poursuivrait ses travaux jeudi et vendredi.

Plus de 15.000 dossiers

Un afflux de candidatures est en effet est arrivé dans la foulée de l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la Republique, parmi lesquelles celle de l'ancien Premier ministre socialiste Manuel Valls, qui a annoncé mardi son intention de briguer l'investiture de La République en marche dans son fief de l'Essonne. Alors que le parti avait déjà passé en revue quelque 15.000 dossiers remplis en ligne depuis le 19 janvier et que la Commission semblait toucher au but, il faut "étudier cette nouvelle donne", selon un cadre. Le mouvement doit faire vite, à huit jours de la fin du dépôt légal des candidatures en préfecture, le 19 mai.