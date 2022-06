DIRECT - Législatives : suivez le 1er tour dans les circonscriptions de l'Eure et de la Seine-Maritime

Le premier tour des élections législatives se déroule ce dimanche 12 juin 2022 pour élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Résultats, réactions, analyses : suivez notre direct dans les circonscriptions de l'Eure et de la Seine-Maritime grâce à France Bleu.

Qui sera accédera, dans l'Eure et la Seine-Maritime, à une des 577 places de députés à l'Assemblée nationale ? Les électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche 12 juin pour le 1er tour des élections législatives. Suivez ici les résultats, les réactions et les analyses dans nos deux départements.

L'essentiel

En Seine-Maritime, avec 29,66% des suffrages, c'est la Nupes qui arrive en tête de ce premier tour. Elle devance les candidats de la majorité (26,71%) et ceux du Rassemblement National (23,04%).

Dans les cinq circonscriptions de l'Eure, les candidats du Rassemblement National arrivent en tête des premières estimations.

En Seine-Maritime, les candidats PS dissidents de la Nupes sont tous éliminés dès le 1er tour.

A 17h, le taux de participation s'établissait à 36,52% en Seine Maritime, en baisse par rapport à 2017. Dans l'Eure, il était de 40,23%. C'est presque autant qu'en 2017.

Dans l'Eure, cinq circonscriptions et donc cinq places sont à pourvoir sur les 577 mandats de députés. Il y en a 10 en Seine-Maritime.

Notre direct

22h30 : "J'analyse ces résultats comme une profonde envie de changement, C'est un scrutin contre la politique d'Emmanuel Macron", déclare Alma Dufour sur France Bleu Normandie. La candidate (Nupes) arrive en deuxième position du 1er tour dans la 4ème circonscription de la Seine-Maritime, derrière le candidat du Rassemblement national, Guillaume Pennelle.

22h21 : En Seine-Maritime, les candidats PS dissidents de la Nupes sont tous éliminés dès le 1er tour.

22h03 : "C’est assez logique qu’on arrive en tête, après ce n’est pas encore une victoire", déclare Nicolas Goury à l'issue du résultat du 1er tour.

21h54 : C'est très serré dans la 9ème circonscription de la Seine-Maritime. Selon les résultats encore partiels, Nicolas Goury (RN) avec 29,25% et Marie-Agnès Poussier Winsback (ENS) avec 28,37% sont au coude à coude mais sont tous les deux qualifiés pour le second tour.

21h40 : "C'est une victoire qui nous conduit à devoir rester mobiliser au second tour. Il faut transformer l'essai", déclare ce soir le député sortant communiste, Sébastien Jumel (Nupes), dans la 6ème circonscription de la Seine-Maritime. Selon les premières estimations, il arrive en tête de ce premier tour avec 37,6% des suffrages.

20h59 : Sur France Bleu, le communiste et candidat Nupes dans la 8ème circonscription de la Seine-Maritime, Jean-Paul Lecoq, se dit "assez satisfait de la mobilisation des électeurs. Il y a encore du chemin à faire pour le second tour. La Nupes peut aller au bout de son objectif, aujourd’hui les électeurs vont voir que c’est possible. » Selon les premières estimations, Jean-Paul Lecoq arrive en tête de ce 1er tour avec près de 49% des suffrages.

20h53 : "On fait des scores qui nous mettent de l'espoir, mais on partait de loin après les présidentielles", réagit Hervé Morin, président LR de la région Normandie sur France Bleu Normandie. Dans l'Eure et la Seine Maritime, aucun candidat LR ne se qualifie pour le second tour.

20h30 : "Il y a plusieurs circonscriptions de l'Eure qui peuvent être gagné par le Rassemblement National", se félicite sur France Bleu Thimothée Houssin, candidat du RN dans la 5ème circonscription de l'Eure. Il y arrive en tête.

20h29 : Dans la 4ème circonscription de l'Eure, le député sortant de la majorité Bruno Questel est troisième et éliminé dès le 1er tour (24,37%), derrière Chrystelle Saulière (RN) (29,21%) et Philippe Brun (Nupes).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



20h20 : Dans la Seine-Maritime et dans l'Eure, les premières tendances commencent à tomber. Dans les 5 circonscription de l'Eure, ce sont les 5 candidats du Rassemblement National qui arrivent en tête.

20h00 : Selon les premières estimations, la Nupes et Ensemble arrivent en tête au premier tour, avec 25,2% des voix au niveau national. Le RN se classe pour l'instant troisième. Au niveau local, dans l'Eure et la Seine-Maritime, les premières tendances doivent arrivés dans les prochaines minutes au fur et à mesure des dépouillements.

19h00 : Bonsoir et bienvenue sur ce direct. Ici, suivez les résultats et les réactions à l'issue de ce 1er tour des élections législatives dans l'Eure et la Seine-Maritime. Les bureaux de vote ont fermé à 18h dans les deux départements.