DIRECT - Législatives : suivez les résultats du 1er tour en Drôme et en Ardèche

Le premier tour des élections législatives a lieu ce dimanche 11 juin partout en France pour renouveler les 577 sièges de l'Assemblée nationale. Les Drômois doivent se choisir quatre députés, les Ardéchois en élisent trois. Suivez l'évolution des résultats sur francebleu.fr.

Ce qu'il faut retenir

En Ardèche, un des trois députés (Pascal Terrasse) ne se représente pas. Entre onze et quatorze candidats se présentent sur chacune des trois circonscriptions du département.

Dans la Drôme, trois des quatre députés ne se représentent pas (Patrick Labaune, Hervé Mariton et Nathalie Niéson). Entre treize et seize candidats se présentent sur chacune des quatre circonscriptions du département.

20h30 - Des résultats définitifs sont tombés à Valence et Annonay

A Valence, Mireille Clapot de la République en Marche est en tête avec 29%. Elle est suivie de Bertrand Ract-Madoux, le candidat des Républicains, qui fait 19%.

A Annonay, c'est le député socialiste sortant Olivier Dussopt qui arrive en tête avec 41%, suivi de Laurette Gouyet Pommaret de la République en Marche avec 16,31%.

A Montélimar, c'est la candidate de la République en Marche, Alice Thourot, qui est en tête avec 36,3%. Le député sortant Franck Reynier, UDI - Les Républicains, est en deuxième position avec 20%. Laure Pellier, du Front National, obtient 14,4% des suffrages exprimés.

20h20 - De premières estimations aussi dans la Drôme

Dans la Drôme, le dépouillement est moins avancé qu'en Ardèche.

→ Mais une tendance se dessine déjà sur la deuxième circonscription avec plus de 75% des bulletins dépouillés : Célia De Lavergne de la République en Marche est en tête avec 17,99%. Elle est suivie par Paul Bérart, des Républicains, qui arriverait en tête avec 10,50%.

→ Dans la première circonscription, c'est la candidate en

20h10 - Les premières estimations commencent à tomber pour l'Ardèche

→ Sur la première circonscription, 81% des bulletins ont été dépouillés à 20h05. André Dupont de la République en Marche et Hervé Saulignac du Parti Socialiste arriveraient en tête avec respectivement 24% et 19%. François Arsac, des Républicains obtiendrait 14% des suffrages, et Céline Porquet du Front National 14% également.

→ Sur la deuxième circonscription, 65% des bulletins ont été dépouillés. La République en Marche de Laurette Gouyet-Pommaret obtiendrait 27% et Olivier Dussopt, le députant sortant du Parti Socialiste, obtiendrait 22,64%.

→ En ce qui concerne la troisième circonscription, où 90% des bulletins ont été dépouillés, là aussi c'est la République en Marche qui arriverait en tête avec 25% dont le candidat est Matthieu Peyraud, suivi par les Républicains de Fabrice Brun avec 19,9%. Sabine Buis, la députée socialiste sortante, obtiendrait 18,37%.

"C'est un score qui représente l'expression d'un besoin de renouveau. Les Ardéchois ont manifesté leur adhésion au président Macron, et je les en remercie." - Matthieu Peyraud, le candidat de la République en Marche. "Après les résultats de Benoît Hamon à la présidentielle, nous savions que la situation était compliquée. Une élection peut être perdue, ce qui est le cas ce soir. J'appelle chacun à voter en fonction de ses sensibilités et non pas pour un candidat" - Sabine Buis, députée socialiste sortante non qualifiée pour le second tour sur la troisième circonscription de l'Ardèche.

Au niveau national, les premières estimations donnent la République en Marche en tête avec 32%, vient ensuite l'alliance entre l'UDI et les Républicains avec 22%, le Front National avec 14% et le Parti Socialiste avec 10%.

Tous les bureaux de vote de Drôme et d'Ardèche sont fermés depuis 18 heures. Le dépouillement est en cours.

17h00 - Le taux de participation à 17 heures

Le taux de participation dans la Drôme était de 39,48% à 17 heures. Il était de 51,42% en 2012, 50,59% en 2007 et 50,05% en 2002.

Il était de et En Ardèche,les électeurs étaient 44,07% à voter avant 17 heures. Le taux de participation était de 48,12% en 2012, de 59,98% en 2007 et de 53,51% en 2002.

12h00 - Le taux de participation à la mi-journée

Le taux de participation était de 20,58% dans la Drôme à midi . Il était de 24,27% en 2012, 25,06% en 2007.

. Il était de 24,27% en 2012, 25,06% en 2007. En Ardèche, le taux de participation était de 22,5% à 12h. Il était de 23% en 2012, 30% en 2007, 21,5% en 2002.

