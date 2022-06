DIRECT - Législatives : suivez les résultats du premier tour

Les Français ont voté tout au long de ce dimanche pour le premier tour des élections législatives, pour départager les 6.293 candidats. Après le second tour, dimanche prochain, ils seront ainsi 577 députés, élus pour un mandat de cinq ans.

L'essentiel

L'abstention pourrait atteindre un record, avec une estimation à 52,8% selon notre partenaire Ipsos Sopra Steria.

Les bureaux de vote ont fermé à 18h dans la plupart des communes. Dans certaines grandes villes, les bureaux restent ouverts jusqu'à 20h.

6.293 candidats sont sur la ligne de départ pour le premier tour des législatives

Chaque circonscription représente environ 125.000 habitants

Le direct

19h39 : à Sarlat, en Dordogne, les assesseurs s'activent également pour dépouiller les bulletins de vote.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

19h35 : le dépouillement est en cours dans la plupart des bureaux de vote, comme ici à Romans-sur-Isère, dans la Drôme.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

19h30 : en Alsace, l'abstention s'annonce particulièrement élevée dans le Bas-Rhin : à 17h, le taux de participation y était inférieur de 8,6 points à celui de 2017 : il est de 33,53% dans le Bas-Rhin. Il y a cinq ans, à la même heure, 42,10% des inscrits s'étaient déplacés pour aller voter dans ce département.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

19h25 :R L'abstention est estimée à 52,8% selon notre partenaire Ipsos Sopra Steria. Si ce chiffre se confirme, il s'agira d'un record sous la Ve République. En 2017, l'abstention avait déjà atteint un niveau record, avec 51,3% des électeurs qui avaient boudé les urnes.

L'abstention au premier tour sous la Ve République. © Visactu - Visactu

19h15 : Vous avez voté blanc ? Mais êtes-vous seulement certain de n'avoir pas voté nul ? Pour comprendre la différence, rendez-vous ici.

19h : Mais au fait, savez-vous à quoi sert un député ? Quelles sont ses missions, ses obligations, mais aussi ses droits et ses avantages ? La réponse dans cet article.

18h50 : Pour être élu au premier tour, un candidat doit obtenir plus de 50 % des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal à 25 % du nombre des électeurs inscrits. Si ce n'est pas le cas, les deux candidats arrivés premiers sont automatiquement qualifiés pour un second tour, ainsi que tous ceux qui dépassent 12,5% des inscrits.

à lire aussi Élections législatives 2022 : le mode d'emploi du premier tour

18h40 : Dans l'Assemblée nationale sortante, LREM et ses alliés MoDem et Agir constituent une majorité absolue avec 346 sièges. Le groupe LR compte 101 membres, le groupe PS 28, l'UDI 19, Libertés et territoires 18, LFI 17 et les communistes 15. 23 députés n'appartiennent à aucun groupe, dont 7 RN ou apparentés. 10 sièges sont en outre vacants à la suite de démissions ou d'incompatibilités avec d'autres mandats.

18h33 : 6.293 candidats sont sur la ligne de départ pour ce premier tour des législatives. Ils sont tous répertoriés dans notre moteur de recherche, circonscription par circonscription. France Bleu s'est aussi amusé à dépeindre le portrait-robot du candidat aux législatives : statistiquement, il s'agit en moyenne d'un homme de 49 ans, cadre et du nom de Philippe Martin !

18h30 : Bonsoir et bienvenue dans ce direct dédié au premier tour des élections législatives. Nous allons suivre ensemble la soirée électorale.