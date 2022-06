DIRECT - Législatives : suivez les résultats du second tour

Les Français étaient appelés à voter pour le second tour des élections législatives ce dimanche. La coalition présidentielle parviendra-t-elle à obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale ? Quels seront les rapports de force politiques de la nouvelle Assemblée nationale, élue pour cinq ans ? Quel niveau atteindra l'abstention ? Les premières estimations seront publiées à 20h, en partenariat avec notre partenaire Ipsos Sopra Steria. Suivez la soirée électorale sur France Bleu.

L'essentiel

Près de 49 millions de Français sont appelés à se rendre aux urnes ce dimanche

1.148 candidats sont sen lice pour ce deuxième tour, pour 577 sièges de députés

sont sen lice pour ce deuxième tour, pour 577 sièges de députés Les premières estimations seront publiées à 20h, en partenariat avec notre partenaire Ipsos Sopra Steria

L'abstention est estimée à 54%, selon notre partenaire Ipsos Sopra Steria

Dès 20h, vous retrouvez les résultats près de chez vous dans cet article

Le direct

19h45 : certains bureaux de vote sont encore ouverts, comme à Toulouse, ou les habitants qui rentrent de week-end se dépêchent d'aller voter avant la fermeture des bureaux de vote.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

19h30 : Huit des neuf candidats soutenus par la Nupes ont été élus en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, où on a voté dès samedi et qui restent donc majoritairement à gauche.

19h27 : la secrétaire d'Etat à la Mer Justine Benin, qui se présentait en Guadeloupe pour la coalition présidentielle Ensemble, va devoir quitter son poste. Elle a été battue dans la 2e circonscription, avec 41,35 % des voix. Elle arrive derrière Christian Baptiste, soutenu par la Nupes, élu avec 58,65 % des voix.

19h25 : l'abstention estimée à 54 % pour ce second tour, selon notre partenaire Ipsos Sopra Steria. Au premier tour, dimanche dernier, l'abstention avait attient 52,5%.

L'abstention au second tour depuis 1958. © Visactu - Visactu

19h17 : Vous avez voté blanc ? Mais êtes-vous seulement certain de n'avoir pas voté nul ? Pour comprendre la différence, rendez-vous ici.

19h06 : Mais au fait, savez-vous à quoi sert un député ? Quelles sont ses missions, ses obligations, mais aussi ses droits et ses avantages ? La réponse dans cet article.

18h55 : les députés de la nouvelle Assemblée nationale commenceront officiellement leur mission le 28 juin, à 15h : c'est la date de l'ouverture en séance publique de cette XVIe législature.

18h42 : Dans l'Assemblée nationale sortante, LREM et ses alliés MoDem et Agir constituent une majorité absolue avec 346 sièges. Le groupe LR compte 101 membres, le groupe PS 28, l'UDI 19, Libertés et territoires 18, LFI 17 et les communistes 15. 23 députés n'appartiennent à aucun groupe, dont 7 RN ou apparentés. 10 sièges sont en outre vacants à la suite de démissions ou d'incompatibilités avec d'autres mandats.

18h38 : 1.148 candidats sont sen lice pour ce deuxième tour des législatives : 655 hommes et 493 femmes. Ils sont tous répertoriés dans notre moteur de recherche, circonscription par circonscription. France Bleu s'est aussi amusé à dépeindre le portrait-robot du candidat aux législatives : statistiquement, il s'agit en moyenne d'un homme de 49 ans, cadre et du nom de Philippe Martin !

18h30 : Bonsoir et bienvenue dans ce direct dédié au second tour des élections législatives. Nous allons suivre ensemble la soirée électorale.