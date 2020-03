DIRECT - Les résultats des élections municipales en Sarthe

Ce dimanche 15 mars 2020, plus de 400 000 électeurs sarthois étaient appelés aux urnes, pour le premier tour des élections municipales, à l'élection . Hormis pour trois communes sans candidat (Flée, Saint-Georges-de-la-Couée et Souillé).

A l'occasion de ces élections municipales, France Bleu Maine se mobilise pour vous faire vivre le premier tour. Au cours de notre soirée électorale, découvrez en direct les résultats et les premières réactions.

>> Cliquez ici pour actualiser cette page

L'essentiel

Les résultats vont désormais nous parvenir à mesure qu'ils sont officialisés. Pour trouver ceux qui vous intéressent, taper le nom de votre commune dans le module ci-dessous.

Notre direct

20 h 39 - A Allonnes, le maire sortant Gilles Leproust est réélu avec 53,8% des voix. Gäetan Cordelet atteint 37,2% et Djibrill Troaré 9%. La participation a atteint 40,10M

20 h 25 - A Beaumont-sur-Sarthe, le maire sortant François Robin est battu. La liste menée par Léa Duval obtient 61% des voix et 16 sièges sur 19. François Robin briguait un 4e mandat.

20 h 20 - Au Mans, seuls 2 candidats sur 10 sont en mesure de se maintenir au second tour : le maire sortant Stéphane Le Foll (avec 42 %) et la députée socialiste Marietta Karamanli (13,25 %). La liste écologiste d'Isabelle Sévère atteint 9,98 % et celle d'Emmanuel Bilquez (LR) 8,53 %. Les listes de Gilles Guerchet (LREM), Louis de Caqueray-Valmenier (RN) et Marie James (LFI-PCF) sont aussi au-dessus des 5 %.

20 h 15 - A Coulaines, le maire sortant (PS) Christophe Rouillon est largement réélu avec 80,66 %.

20 h 03 - A La Flèche, la sénatrice PS Nadine Grelet-Certenais va succéder à Guy-Michel Chauveau. La gauche obtient près de 70%.

19 h - Les bureaux de vote ont fermé, notre équipe est mobilisée pour vous faire vivre cette soirée électorale sur francebleu.fr/maine.

18 h - Le taux de participation est de 43,14% en Sarthe à 17h.