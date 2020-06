DIRECT - Municipales 2020 : les résultats du second tour avec France Bleu La Rochelle

Ce dimanche 28 juin, une partie des électeurs de Charente et de Charente-Maritime étaient appelés aux urnes pour le second tour des élections municipales. Retrouvez tous les résultats et vivez la soirée électorale avec France Bleu La Rochelle à partir de 19h45.

Pour ce second tour des élections municipales dans nos deux Charentes tous les habitants n'étaient pas appelés aux urnes ce dimanche. Après le premier tour du 15 mars, la plupart des communes ont pu désigner un maire, mais un vote a été organisé dans 45 communes de Charente, et 57 communes de Charente-Maritime. Grâce à ses reporters à Cognac et la Rochelle et ses invités spéciaux, découvrez tous les résultats et suivez la soirée électorale sur France Bleu La Rochelle animée par Gérald Paris et Julien Fleury.

L'essentiel

En Charente : la participation à 12h était de 16,52%, à 17h de 36,57% (- 5 points à 17h par rapport au premier tour, et - 17 points par rapport au second tour en 2014).

En Charente-Maritime, la participation à 12h était de 17,69%, à 17h de 38,23 % (- 4 points à 17h par rapport au premier tour et - 15 points par rapport au second tour en 2014).

Triangulaire indécise à La Rochelle : deux candidats étaient au coude-à-coude au premier tour, le député Olivier Falorni et le maire sortant Jean-François Fountaine, le Vert Jean-Marc Soubeste a décidé de se maintenir. A suivre aussi la quadrangulaire tout aussi indécise à Saintes entre le maire sortant Jean-Philippe Machon, son ancien adjoint Bruno Drapron, Rémy Catrou et Pierre Dietz qui tout deux ont fait des fusions.

Ecoutez la soirée électorale à partir de 19h45

Notre direct

19h00 : Nos reporters sont sur le terrain pour vous faire vivre ce second tour des municipales. Marine Protais et Marina Guibert se trouvent à l'Oratoire à La Rochelle, LA salle mythique des élections, où se retrouvent tous les candidats, et leurs supporter. L'ambiance y est souvent électrique. Cette année le public n'est pas autorisé à rentrer, en raison des mesures sanitaires contre le Covid.

18h30 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Toute la soirée, retrouvez les principaux résultats et les réactions en suivant ce direct. Pour rappel, gros suspense à La Rochelle, où trois candidats sont toujours en lice. Voici ci-dessous les résultats du premier tour.

