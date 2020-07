DIRECT - Municipales à Marseille : suspense autour du "troisième tour"

L'élection du nouveau maire de Marseille débute à l'hôtel de Ville à partir de 9h30, ce samedi. Trois candidats sont désormais en lice : Michèle Rubirola pour le Printemps Marseillais face à Guy Teissier du parti Les Républicains et Samia Ghali, ex-PS, élue des quartiers nords.

Les municipales jouent les prolongations à Marseille. Le "troisième tour" de ce scrutin débute ce samedi à 9h30, près d'une semaine après le second remporté par Michèle Rubirola, la candidate du Printemps Marseillais, avec 13.000 voix d'avance sur sa rivale du parti Les Républicains.

Martine Vassal qui s'est depuis désisté au profit de Guy Teissier, actuel député de Marseille. Stéphane Ravier, candidat du Rassemblement National était en lice pour ce dernier round, mais il s'est retiré en milieu de matinée. Samia Ghali, maire des 15e et 16e arrondissements, s'est déclarée candidate.

Stéphane Ravier (RN) et Lionel Royer-Perreaut (LR) se désistent, Samia Ghali (ex-PS) se déclare candidate

10h35 : Fin du premier tour. Place maintenant au dépouillement. Les trois candidats encore en lice pour la mairie de Marseille ont voté :

Troisième tour des municipales de Marseille : Michèle Rubirola... A voté © Radio France - Laurent Grolée

Troisième tour des municipales de Marseille : Guy Teissier... A voté © Radio France - Laurent Grolée

Troisième tour des municipales de Marseille : Samia Ghali... A voté © Radio France - Laurent Grolée

10h15 : L'heure de l'annonce des candidatures. Michèle Rubirola, Guy Teissier et... Samia Ghali, l'élue des quartiers nords, se déclarent. Pour être élu il faut la majorité absolue, soit 51 voix. Mais après le retrait des 9 élus Rassemblement National la majorité absolue tombe à 47 voix, ce qui change encore la donne.

Stéphane Ravier se désiste et quitte l'hémicycle avec ses 8 élus Rassemblement National. Ils ne participeront pas au vote pour élire le maire de Marseille. © Radio France - Laurent Grolée

10h00 : Stéphane Ravier se désiste et ne participera pas au vote. Avec les huit élus de son parti, le candidat du Rassemblement National quitte l’hémicycle en dénonçant "des accords de circonstances" qui ont eu lieu pendant toute la semaine. Pour Stéphane Ravier, "le Rassemblement National qui a fait près de 20% au premier tour n'est pas écouté", et "trop d'importance est donnée à Samia Ghali qui n'a fait qu'un peu plus de 2%", le 28 juin dernier.

9h45 : Guy Teissier ne présidera pas la séance du conseil. Il est remplacé par Marguerite Pasquini.

9h15 : Lionel Royer-Perreaut, le maire LR des 9-10, retire sa candidate, après "avoir eu l'assurance" que Guy Teissier n'a "pas passé d'accord avec le Rassemblement National" en vue de ce troisième tour.