DIRECT - Municipales dans la Drôme et en Ardèche : la participation en baisse à midi

Suivez le second tour des élections municipales ce 28 juin dans la Drôme et en Ardèche, plus de trois mois après le premier tour du 15 mars, après la crise sanitaire du coronavirus. On vote dans 100 communes des deux départements, dont Montélimar, Crest, Annonay, Aubenas et Romans-sur-Isère.

Municipales dans la Drôme et en Ardèche : suivez le second tour et les résultats

Pour ce second tour des élections municipales ce 28 juin, les électeurs sont appelés à voter dans 56 communes sur 364 dans la Drôme (soit 15% des communes) au second tour et en Ardèche dans 44 communes sur 335 (soit environ 13% des communes).

L'essentiel

Le second tour se déroule dans 56 communes de la Drôme et 44 communes en Ardèche.

Les bureaux de vote ont ouvert à 8 heures.

La participation dans la Drôme à 12h est de 15 %

La participation en Ardèche à 12h est de 23 %

La soirée électorale de France Bleu Drôme Ardèche dès 19h30

Le second tour dans la Drôme et en Ardèche

12h00. Le taux de participation est en baisse en Drôme et en Ardèche pour le second tour. Dans la Drôme, seulement 15 % des électeurs se sont déplacés ce matin, contre 18 % au premier tour. En Ardèche, le taux est de 23 % contre 27 le 15 mars dernier.

11h55. Pour rappel en Ardèche, lors du premier tour le 15 mars, à Privas, Michel Valla a été reconduit avec 51,86%. Au Teil, Olivier Péverelli a été réélu (64,1%). Idem dès le premier tour à Saint-Péray avec Jacques Dubay (86,71%), à La Voulte-sur-Rhône avec Bernard Brottes (65,60%). À Bourg-Saint-Andéol, Françoise Gonnet-Tabardel l'a emporté (53,69%). À Cruas, Rachel Cotta s'est imposée avec 57,71 %. À Vallon-Pont-d'Arc, Guy Massot a été élu (54,81%), comme Jean-Claude Flory (56,38%) à Vals-les-Bains. À Aubenas, Jean-Yves Meyer (DVD) a obtenu 34,08% au premier tour.

11h50. Dans la Drôme lors du premier tour le 15 mars, à Valence, le maire sortant Nicolas Daragon a été réélu dès le premier tour (59,45%). À Bourg-de-Péage, Nathalie Niéson a aussi été reconduite (82,77%). A Portes-lès-Valence, Geneviève Girard a été réélue avec (56,91%). A Donzère, c'est Marie Fernandez qui a été élue (55,97%). À Saint-Paul-Trois-Châteaux, Jean-Michel Catelinois a été réélu (66,19%). À Loriol-sur-Drôme, Claude Aurias a été réélu (60,12%). À Étoile-sur-Rhône, Françoise Chazal a été reconduite (63,17%). À Tain-l'Hermitage, Xavier Angéli a été réélu avec (66,30%). À Saint-Marcel-lès-Valence, Jean-Michel Valla l'a emporté avec 67,89%. À Grignan, Bruno Durieux a été réélu avec 57,48% des suffrages exprimés. À Buis-les-Baronnies, Sébastien Bernard a été réélu avec (60,61%). À Montélimar, Julien Cornillet (DVD) a obtenu 34,22% au premier tour et a devancé le maire sortant Franck Reynier qui arrive en troisième position.

11h45. Bonjour et bienvenue sur ce direct pour suivre le second tour des élections municipales dans la Drôme et en Ardèche. Les bureaux ont ouvert à 8 heures.