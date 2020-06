Suivez le second tour des élections municipales ce 28 juin en Isère, plus de trois mois après le premier tour du 15 mars, après la crise sanitaire du coronavirus. Le scrutin se déroule dans 72 communes du département, dont Grenoble, Bourgoin-Jallieu ou Échirolles. La participation est en recul.

DIRECT - Municipales en Isère : suivez le second tour et les résultats

Pour ce second tour des élections municipales ce 28 juin, les électeurs sont appelés à voter dans 72 communes sur 512 (près de 14% des communes) au second tour.

L'essentiel

La participation en Isère à 17h est de 33,67%, contre 37,32% lors du premier tour.

Le second tour se déroule dans 72 communes de l'Isère.

Les bureaux de vote ont ouvert à 8 heures.

La soirée électorale sur France Bleu Isère dès 19h50

Le second tour en Isère

17h00. Nouveau point sur la participation. Dans les communes où l'on vote aujourd'hui, La,participation à ce second tour des élections municipales s'élève à seulement 33,67% contre 37,32% au premier tour en mars. C'est presque quatre points de moins donc mais surtout plus de 20 points d'écart avec 2014 : on était à 56,87% de participation à l'époque.

12h00. La participation en Isère est de 17,40% seulement ce midi. Elle était de 17,68% lors du premier tour le 15 mars dernier à la même heure. Une petite érosion, donc, par rapport au premier tour, mais une très forte tendance à la baisse par rapport aux scrutins précédents : lors du second tour des municipales 2008 à la mi-journée, 22,05% des Isérois avaient voté, et 24,23% lors du second tour de 2014, toujours à midi.

11h55. Pour rappel en Isère, lors du premier tour le 15 mars, à Grenoble, Éric Piolle, le maire sortant était arrivé en tête avec 46,7%, devant Alain Carignon (19,4%), Émilie Chalas (13,8%) et Olivier Noblecourt (13,3%). À Bourgoin-Jallieu, le maire sortant Vincent Chriqui est arrivé en tête avec 34,48%. À Fontaine, Franck Longo (Modem) a recueilli 32,14%. À Échirolles, le maire sortant communiste Renzo Sulli a obtenu 30,37%. À Crolles, Anne-Françoise Hyvrard, ancienne première adjointe, a obtenu 39,79%. À L'Isle-d'Abeau, Cyril Marion a été placé en tête avec 40,37%.

Enveloppe de propagande électorale pour les municipales 2020 © Radio France - Benjamin Bourgine

11h50. Les maires élus ou réélus au premier tour le 15 mars. Julien Polat à Voiron (56,7%), Fabien Rajon à La Tour-du-Pin (100%, une liste), Alain Moyne-Bressand à Crémieu (58 %), Christophe Ferrari au Pont-de Claix (62,86%), Michel Serrano au Pont-de-Beauvoisin (57,01%), Christophe Borgue à Pontcharra (60,02 %), Thierry Kovacs à Vienne (52,49 %), Gérard Dézempte à Charvieu-Chavagneux (63,99 %) ou Robert Duranton à Roussillon (59,2%).

11h45. Bonjour et bienvenue sur ce direct pour suivre le second tour des élections municipales en Isère. Les bureaux ont ouvert à 8 heures. Certains prennent leur mission de président de bureau de vote très à cœur.