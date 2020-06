DIRECT – Municipales : la soirée électorale du 2nd tour sur France Bleu Provence

Suivez en direct la soirée électorale du second tour des élections municipales dans les Bouches-du-Rhône et le Var dans cet article. Vous trouverez également les résultats de vos communes ici au fil de la soirée.

Plus de trois mois après le premier tour des élections municipales 2020, les électeurs étaient appelés à voter ce dimanche 28 juin pour élire leurs maires dans 37 communes des Bouches-du-Rhône et 42 communes du Var. Pour le reste, les maires ont été élus dès le premier tour, marqué par une forte abstention à cause de l'épidémie de covid-19.

Le direct

À Tarascon, le maire sortant Lucien Limousin est réélu avec 48,1% des voix.

À La Seyne-sur-Mer, Nathalie Bicais, candidate divers droite, est élue maire.

À Aix-en-Provence, le scrutin est marqué par un fort taux d'abstention. Le taux de participation à 18h s'élève à 33,79%, soit 30 414 votants, sur les 97 bureaux de vote. Lors du premier tour en mars dernier, le taux de participation à 18h était de 35,58%. En 2014, il était de 59,05%.

Dans les Bouches-du-Rhône, l'abstention est très marquée également. Le taux de participation à 17h était de 33,46 %, contre 53,65 % en 2014 à la même heure. Lors du premier tour en mars, 31,84 % des électeurs s'étaient déplacés dans les bureaux de vote.

Dans le Var, le taux de participation à 17h était 40,44 %. On compte 313 959 électeurs inscrits sur les listes électorales des 42 communes du département concernées par le second tour.

Le résultat de votre commune ici

Au fil de la soirée, les résultats de vos communes seront disponibles dans le module ci-dessous :