DIRECT - Municipales : la soirée électorale du second tour avec France Bleu Béarn

Après le premier tour des élections municipales le 15 mars, les habitants de 29 communes du Béarn et 27 de Bigorre étaient appelés à élire leur maire ce dimanche. Retrouvez tous les résultats du second tour et vivez la soirée électorale avec France Bleu Béarn.

Pour ce second tour des élections municipales en Béarn et Bigorre, tous les habitants n'étaient pas appelés aux urnes ce dimanche. Après le premier tour du 15 mars, 93% des communes du Béarn ont pu désigner un maire, le vote a donc été organisé dans 29 communes sur les 388 que compte le territoire, notamment à Arthez-de-Béarn, Lescar, Oloron-Sainte-Marie, Pau et Salies-de-Béarn. En Bigorre, 27 communes ont organisé un second tour, parmi lesquelles Bagnères-de-Bigorre, Lourdes, ou encore Tarbes. Grâce à nos reporters à Pau, Lourdes, Oloron et Tarbes, vivez en direct les premières réactions des candidats, et découvrez tous les résultats lors de cette soirée électorale animée par Daniel Corsand et Eric Dreux.

L'essentiel

La participation dans les Pyrénées-Atlantiques était de 44,96% à 17h (52,08% au second tour en 2014), il était de 52,17% à la même heure au 1er tour

La participation dans les Hautes-Pyrénées était de de 40,84% à 17h (68,24% au second tour en 2014), il était de 49,55% à la même heure au 1er tour

Suivez la soirée électorale de France Bleu Béarn dès 19h45

Notre direct

18h33 : Voici, pour rappel, les communes de Bigorre dans lesquelles un second tour a été organisé ce 28 juin.

18h31 : Voici le détail des communes du Béarn où les électeurs se sont déplacés ce dimanche.

18h30 : Bonjour et bienvenue sur francebleu.fr pour vivre avec nous cette soirée électorale. Prise d'antenne à 19h45 avec Eric Dreux et Daniel Corsand pour vous présenter cette soirée électorale et vous donner les chiffres de la participation. À partir de 20 heures, nous vous donnerons les premiers résultats des élections municipales en Béarn et Bigorre. Et vous découvrirez les réactions des candidats heureux ou déçus en direct à notre micro.