DIRECT - Municipales : une abstention en très forte hausse à 17h en Berry

À 17 heures, 44% des électeurs de l'Indre et 32% des inscrits dans le Cher sont allés voter pour le second tour des élections municipales. Participation, résultats, réactions : suivez en direct sur France Bleu Berry les temps forts de ce scrutin.

C'est un scrutin inédit que vous fait vivre France Bleu Berry. Le second tour des élections municipales se déroule ce dimanche 28 juin, plus de trois mois et demi après le premier tour. Les électeurs sont appelés à élire leur maire dans 63 communes en Berry. Pour la plupart, il s'agit de compléter les sièges vacants de conseillers municipaux. Mais dans six communes, des listes s'affrontent encore : c'est le cas à Bourges, Levroux, Saint-Florent-sur-Cher, Massay, Saint-Marcel et au Blanc.

France Bleu Berry se mobilise pour vous faire vivre ce second tour des élections municipales 2020. Au cours de cette soirée électorale, prenez connaissance des résultats en direct et des premières réactions.

L'essentiel

L'abstention est en très forte hausse dans les deux départements en Berry . Dans l'Indre, à 17h, le taux de participation s'élève à 44,28% contre 58,98% à la même heure lors du second tour des municipales en 2014. Dans le Cher, seuls 32,08% des électeurs inscrits sont allés voter, contre 56,38% en 2014.

. Dans l'Indre, à 17h, le taux de participation s'élève à 44,28% contre 58,98% à la même heure lors du second tour des municipales en 2014. Dans le Cher, seuls 32,08% des électeurs inscrits sont allés voter, contre 56,38% en 2014. La participation s'effondre aussi par rapport au premier tour des municipales , le 15 mars dernier. Le contexte sanitaire actuel est pourtant plus favorable, avec une épidémie de Covid-19 en net recul. Dans l'Indre, la participation baisse de près de 10 points par rapport au premier tour des municipales 2020 à 17h (53.74 %). Chute brutale aussi dans le Cher par rapport au premier tour (49,88 %).

, le 15 mars dernier. Le contexte sanitaire actuel est pourtant plus favorable, avec une épidémie de Covid-19 en net recul. Dans l'Indre, la participation baisse de près de 10 points par rapport au premier tour des municipales 2020 à 17h (53.74 %). Chute brutale aussi dans le Cher par rapport au premier tour (49,88 %). Dans l'Indre, les électeurs sont appelés à voter dans 32 communes, alors que 31 communes sont concernées par ce second tour dans le Cher

Près de 74.000 électeurs sont appelés à voter en Berry

Notre direct

17h35 : Cette chute de la participation en Berry, on pouvait déjà l'apercevoir à 12h. Dans l'Indre et le Cher, la tendance était déjà à une nette baisse du nombre d'électeurs dans les bureaux de vote.

17h25 : Tous les bureaux de vote en Berry fermeront à 18h. Tous sauf à Bourges où les électeurs peuvent voter jusqu'à 20 heures.

17h10 : Les préfectures de l'Indre et du Cher viennent de donner les taux de participation à 17 heures. La participation est en très net recul en Berry. Dans l'Indre, 44,28% des électeurs inscrits se sont déplacés dans les bureaux de vote (contre 58,98% en 2014). Dans le Cher, la participation est de 32,08% (contre 56,38% en 2014).

17h05: Bienvenue sur francebleu.fr pour vivre avec nous cette soirée électorale. Édition spéciale à écouter sur notre antenne dès 19h45. À partir de 20 heures, nous vous donnerons les premiers résultats des élections municipales dans l'Indre et le Cher.

Duel au second tour à Bourges et au Blanc

Dans nos deux départements, la grande majorité des communes ont élu leur maire dès le premier tour des élections municipales. Mais des résultats sont encore très attendus notamment à Bourges (Cher) ou encore au Blanc (Indre).

À Bourges, les électeurs ont eu le choix entre deux listes ce dimanche 28 juin. Celle de Philippe Mousny (LR), rejoint par le maire sortant Pascal Blanc (soutenu par LREM), et celle de Yann Galut, qui a fait une alliance avec Irène Félix.

Au Blanc, il s'agissait également d'un duel ce dimanche entre Gilles Lherpinière (divers droite), arrivé en tête au premier tour, et l'ancien député socialiste Jean-Paul Chanteguet. Ce dernier a pu bénéficier du soutien d'Alain Chancel, candidat d'Europe-Écologie-Les Verts, en cinquième position au premier tour.