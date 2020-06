Les électeurs étaient appelés à voter, ce dimanche 28 juin, à l'occasion du second tour des municipales. Participation, résultats, réactions : suivre la soirée en direct avec France Bleu Breizh Izel.

DIRECT - Municipales : la soirée électorale du second tour avec France Bleu Breizh Izel

On votait, ce dimanche, dans 158 communes bretonnes, pour le deuxième tour des élections municipales. Les bureaux de vote ont fermé à 18 heures, sauf à Brest, Auray et Rennes où la fermeture est plus tardive (19 heures).

L'essentiel

Isabelle Assih fait basculer Quimper à gauche

Lorient bascule à droite après des décennies à gauche suite à la victoire de Fabrice Loher

Jean-Paul Vermot est le nouveau maire de Morlaix

Les taux de participation à 17 heures : 47, 61 % dans les Côtes-d'Armor ; 38,66 % dans le Finistère ; 34,42 % dans le Morbihan ; 27,56 % à Brest.

Notre direct

voici les résultats à mesure qu'ils sont officialisés. Tapez le nom de votre commune dans le module ci-dessous

20 heures 36 : Jean-Paul Vermot est élu maire de Morlaix face à Agnès Lebrun

20 heures 22 : A Lorient, Fabrice Loher (divers droite) élu devant l'écologiste Damien Girard

20 heures 12 : la ville de Saint-Brieuc basculera-t-elle ?

20 heures 08 : Quimper bascule à gauche

20 heures 04 : résultats très partiels à Rennes

20 heures : Dominique Cap réélu maire de Plougastel

19 heures 38 : dépouillement à Saint-Brieuc

19 heures 35 : dépouillement à l'hôtel de ville de Quimper

19 heures 09 : dépouillement en cours à Saint-Brieuc

17 heures 11 : participation toujours en baisse en Bretagne à 17 heures.