Les électeurs étaient appelés aux urnes pour le second tour de ces élections municipales inédites en France, dimanche 28 juin. Participation, résultats, réactions : revivez la soirée électorale avec France Bleu Creuse.

DIRECT - Municipales : la soirée électorale du second tour avec France Bleu Creuse

Les électeurs étaient appelés à élire leur maire dans 43 communes en Creuse ce dimanche 28 juin.

France Bleu Creuse se mobilise pour vous faire vivre ce second tour des élections municipales 2020. Au cours de cette soirée électorale, prenez connaissance des résultats en direct et des premières réactions.

L'essentiel

La participation était de 48,01% à 17 heures dans la Creuse.

En Creuse, les habitants de 43 communes ont dû retourner aux urnes, le dimanche 28 juin.

Recherchez le résultat de votre commune

Pour trouver les résultats qui vous intéressent, tapez le nom de votre commune dans le module de recherche ci-dessous.

Notre direct

19h10 : A Guéret, le taux de participation à ce second tour est quasi identique à celui du 1er tour : 41,87 % ce dimanche contre 42,04% le 15 mars.

19h05 : Les électeurs se sont plus mobilisés au second tour de ces municipales à Aubusson. Le taux de participation est de 58,45% pour ce second tour contre 53,81% au 1er tour.

19h00 : La participation à 17 heures était de 48,01%. Pour mémoire, elle était de 54,56% à la même heure, lors du 1er tour, le 15 mars.

18h55 : Bienvenue sur francebleu.fr pour vivre avec nous cette soirée électorale. À partir de 20 heures, nous vous donnerons les premiers résultats des élections municipales dans la Creuse.

Les enjeux du second tour à Guéret et Aubusson

Les habitants de Guéret et d'Aubusson ont à nouveau été appelés à voter pour ces élections municipales inédites. Les Guérétois ont eu le choix entre quatre listes ce dimanche 28 juin pour le second tour. Il s'agit d'Eric Correia, arrivé en tête au premier tour, suivi de Marie-Françoise Fournier, Sylvie Bourdier et enfin Thierry Delaître, qui aurait pourtant aimé fusionner sa liste avec celle d’un autre candidat.

À Aubusson, trois candidats : Jean-Luc Léger, arrivé en tête au premier tour, Michel Moine et Catherine Debaenst. Cette dernière a d'ailleurs été sollicitée par ses deux adversaires pour faire une alliance après le premier tour mais elle a rapidement refusé.

Retrouvez tous les résultats du premier tour en Creuse dans cet article.