DIRECT - Municipales dans les Landes : la soirée électorale du second tour avec France Bleu Gascogne

23 communes des Landes organisent un second tour des élections municipales ce dimanche. Retrouvez tous les résultats du second tour et vivez la soirée électorale avec France Bleu Gascogne

Les habitants de 23 communes sur les 327 que compte les Landes étaient appelés aux urnes pour élire leur maire ce dimanche. Parmi elles, neuf communes de plus de 1.000 habitants, comme Aire-sur-l'Adour, Biscarrosse, Parentis-en-Born ou encore Saint-Paul-lès-Dax.

Découvrez tous les résultats et suivez la soirée électorale sur France Bleu Gascogne à partir de 19h55, animée par Eric Ballanger et Renaud Biondi-Maugey.

L'essentiel

La participation à 17h dans les Landes était de 54,95%, contre 59,03% en 2014

A midi, la participation s'élevait à 27,35%, contre 25,21% en 2014.

Suivez la soirée électorale de France Bleu Gascogne dès 19h55

Notre direct

18h45 : Le taux de participation est en hausse dans les Landes à 17h, pour ce second tour des élections municipales : 54,95% contre 52,19% le 15 mars dernier. Les Landes font partie des départements qui ont le plus voté avec la Corse du Sud, le Cantal, la Lozère et les Hautes-Alpes.

18h31 : Voici, pour rappel, les communes des Landes dans lesquelles un second tour a été organisé ce 28 juin.

18h30 : Bonjour et bienvenue sur francebleu.fr pour vivre avec nous cette soirée électorale. Prise d'antenne à 19h55 avec Eric Ballanger et Renaud Biondi-Maugey pour vous présenter cette soirée électorale et vous donner les chiffres de la participation. À partir de 20 heures, nous vous donnerons les premiers résultats des élections municipales dans les Landes, et vous découvrirez les réactions des candidats et maires élus ou réélus en direct.