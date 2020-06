DIRECT - Emile-Roger Lombertie réélu à Limoges : vivez la soirée électorale avec France Bleu Limousin

Les électeurs étaient appelés aux urnes pour le second tour de ces élections municipales inédites en France, dimanche 28 juin. Participation, résultats, réactions : revivez la soirée électorale avec France Bleu Limousin.

France Bleu Limousin se mobilise pour vous faire vivre ce second tour des élections municipales 2020

Les électeurs étaient appelés à élire leur maire dans 32 communes en Haute-Vienne et 54 en Corrèze ce dimanche 28 juin.

France Bleu Limousin se mobilise pour vous faire vivre ce second tour des élections municipales 2020. Au cours de cette soirée électorale, prenez connaissance des résultats en direct et des premières réactions.

L'essentiel

La participation à 17 heures était de 45,26% dans la Haute-Vienne et 53,89% en Corrèze

Les électeurs sont appelés aux urnes dans dans 32 communes en Haute-Vienne et 54 en Corrèze ce dimanche

Recherchez le résultat de votre commune

Pour trouver les résultats qui vous intéressent, tapez le nom de votre commune dans le module de recherche ci-dessous.

Notre direct

20h26 : à Naves victoire de l'écologiste Hervé Longy avec 55,32 % des suffrages. Il bat Béatrice Ducloux qui conduisait la liste dans laquelle figure le député LREM Christophe Jerretie qui recueille 44,67 % des voix

20h23 : A Bellac, victoire de Claude Peyronnet, candidat militant de gauche à la tête d'une liste Divers. Il bat la maire sortante Corine Hourcade-Hatte sur le score de 59.58% contre 40,42%.

20h18: A Ussel, victoire du maire sortant Christophe Arfeuillère avec 55,2% des suffrages . La liste socialiste de Pierrick Crosnier obtient 44,7%

20h15 : A Panazol, victoire de Fabien Doucet avec 53,66%. Le candidat divers centre l'emporte devant la liste divers gauche menée par la première adjointe sortante Matine Tabouret.

20h10 : Au Dorat, victoire de Bruno Shira, avec 45,45% des voix.

20h: A Limoges victoire d'Emile Roger Lombertie. La liste du maire sortant l'emporte avec près de 58% des voix

19h00 : La participation à 17 heures était de 45.26% en Haute-Vienne et de 53,89 % en Corrèze.

18h55 : Bienvenue sur francebleu.fr pour vivre avec nous cette soirée électorale. À partir de 20 heures, nous vous donnerons les premiers résultats des élections municipales en Haute-Vienne et en Corrèze.

Classique duel à Limoges, suspense à Naves

Pour ce second tour à Limoges, les habitants ont dû faire un choix entre la gauche et la droite. Le maire sortant LR, Emile-Roger Lombertie, est arrivé largement en tête avec 46% des voix au premier tour. Il affrontait Thierry Miguel, tête de liste PS-PC-ADS ce dimanche 28 juin. Les deux candidats ont débattu mardi 23 juin sur France Bleu Limousin, retrouvez l'intégralité du débat ici.

En Corrèze, à Tulle comme à Brive, les maires sortants ont été réélus dès le premier tour.

Mais à Naves, rien n'est joué. Les résultats de ce second tour sont incertains et la situation est particulièrement délicate pour le député LREM Christophe Jerretie. Sa liste sortante, emmenée par Béatrice Ducloux est arrivée en deuxième position au premier tour (40,02%), derrière la liste citoyenne et écologique menée par Hervé Longy (46,11%).