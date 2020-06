DIRECT - Municipales : la soirée électorale du second tour dans le Loiret avec France Bleu Orléans

Les électeurs étaient appelés aux urnes pour le second tour de ces élections municipales inédites en France, dimanche 28 juin. Participation, résultats, réactions : vivez la soirée électorale avec France Bleu Orléans.

Les électeurs étaient appelés à élire leur maire dans 37 communes dans le Loiret ce dimanche 28 juin.

L'essentiel

A 17h, la participation était de 32,63% dans le Loiret (en baisse par rapport au premier tour à la même heure le 15 mars : 38,7%)

Dans le Loiret, les électeurs de 37 communes étaient appelés à voter ce dimanche (bureaux de vote ouverts jusqu'à 18h, sauf Orléans où c'était jusqu'à 19h)

Notre direct

19h00 : La participation à 17 heures était de 32,63% dans le Loiret, ce qui est un record d'abstention pour un scrutin municipal. C'est moins qu'au premier tour le 15 mars, en pleine épidémie de coronavirus (38,7%) et beaucoup moins que lors des dernières municipales en 2014 (58,07% à 17 heures). Au niveau national, on a un peu plus voté que dans le Loiret : 34,67% à 17 heures en France métropolitaine.

18h55 : Bienvenue sur francebleu.fr pour vivre avec nous cette soirée électorale. À partir de 20 heures, nous vous donnerons les premiers résultats des élections municipales dans le Loiret.

Triangulaire à Orléans, quadrangulaire à Montargis et Pithiviers

À Orléans, la gauche a choisi de se rassembler pour ce second tour. Les électeurs ont donc eu le choix entre trois listes ce dimanche. Celle de Serge Grouard (LR), arrivé en tête devant le maire sortant Olivier Carré (soutenu par LREM), suivi de l'écologiste Jean-Philippe Grand tête de la nouvelle liste : "Orléans Solidaire Ecologique : le rassemblement de la gauche et des écologistes".

À Montargis et Pithiviers, pas moins de quatre candidats se sont présentés dans chacune de ces communes au second tour des élections.

À Montargis, les habitants ont dû choisir entre la liste du maire sortant (LR) Benoit Digeon, arrivé en tête du premier tour, de Bruno Nottin, candidat communiste, d'Edouard Weber et du centriste Manuel Ribeiro. Les quatre têtes de listes ont d'ailleurs débattu mardi 16 juin sur France Bleu Orléans.

À Pithiviers, il s'agissait d'une quadrangulaire entre les listes de Philippe Nolland, maire sortant, Maxime Buizard, Thierry Stromboni et Christophe Simonet.