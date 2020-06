DIRECT - Municipales : vivez la soirée électorale du second tour avec France Bleu Pays d'Auvergne

Les électeurs étaient appelés à élire leur maire dans 71 communes dans le Puy-de-Dôme, 32 dans l'Allier, 63 dans le Cantal et 41 en Haute-Loire ce dimanche 28 juin.

France Bleu Pays d'Auvergne se mobilise pour vous faire vivre ce second tour des élections municipales 2020. Au cours de cette soirée électorale, prenez connaissance des résultats en direct et des premières réactions.

L'essentiel

La participation était de 35,47% dans le Puy-de-Dôme à 17h et de 51,38% dans l'Allier

Dans le Puy-de-Dôme, 71 communes doivent encore élire leur conseil municipal, dont Clermont-Ferrand, Riom et Chamalières.

32 communes sont concernées par ce deuxième tour dans l'Allier, 63 dans le Cantal et 41 en Haute-Loire

Notre direct

19h05 : La participation est néanmoins dans quelques villes plus importantes. A Langeac, en Haute-Loire, la participation est de 60,17 %, soit trois points de plus qu'au premier tour. A Aubière, dans le Puy-de-Dôme, un peu plus que de la moitié des électeurs ont voté, soit 50,9% de participation. C'est 4% de plus que le 15 mars dernier.

19h00 : La participation est faible comparée à 2014. Si, à midi, seul l'Allier s'en sortait mieux, à 17 heures elle était en baisse partout. Dans le Puy-de-Dôme, 35,47% des électeurs se sont mobilisés, c'est le plus faible taux de notre région Auvergne. Seul l'Allier et le Cantal ont bien voté, avec respectivement 51% et 61% de participation.

18h55 : Bienvenue sur francebleu.fr pour vivre avec nous cette soirée électorale. À partir de 20 heures, nous vous donnerons les premiers résultats des élections municipales dans le Puy-de-Dôme, le Cantal, l'Allier et la Haute-Loire.

Les enjeux à Clermont-Ferrand, Aurillac et Montluçon

Ce second tour devrait être très disputé à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Le maire sortant Olivier Bianchi est arrivé en tête au premier tour mais Jean-Pierre Brenas (LR) et Eric Faidy (LREM) ont fait une alliance. L'insoumise Marianne Maximi, elle, a maintenu sa candidature.

À Aurillac également, dans le Cantal, rien n'est joué pour le maire sortant socialiste Pierre Mathonier. Il n'est pas passé loin de l'élection au premier tour mais la candidate du Mouvement Radical Social-Libéral, Catherine Amalric (LREM), a rejoint la liste LR de Jean-Antoine Moins.

Enfin, dans l'Allier, à Montluçon, les électeurs ont eu le choix entre quatre candidats : le maire sortant Frédéric Laporte, arrivé en tête au premier tour, le dissident de la majorité municipale, Joseph Roudillon, le candidat divers gauche Frédéric Kott et Sylvie Sartirano, sans étiquette.