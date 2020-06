DIRECT - Château-Renault bascule à droite, résultats très serrés... suivez les municipales en Touraine

Les électeurs étaient appelés à élire leur maire dans 32 communes en Indre-et-Loire ce dimanche 28 juin. France Bleu Touraine se mobilise pour vous faire vivre ce second tour des élections municipales 2020. Au cours de cette soirée électorale, prenez connaissance des résultats en direct et des premières réactions.

Château-Renault bascule à droite, Brigitte Dupuis (LR) est élue maire avec 56,9%

Les résultats sont très serrés dans la plupart des grandes villes d'Indre-et-Loire

20h42 : à Tours, Emmanuel Denis (EELV), 54,64% toujours devant le maire sortant Christophe Bouchet (résultat partiel : 22 bureaux sur 84)

20h37 : à Amboise, le résultat partiel donne Thierry Boutard (DVD) devant Brice Ravier (ex-adjoint aux sports) pour quelques dizaines de voix.

20h36 : à Chinon, Jean-Luc Dupont reste dans son siège de maire, il remporte l’élection avec 57,43% des voix, devant l’ancien député PS Laurent Baumel (42,57%)

20h29 : Patrick Delétang (DVD), devancé de deux voix à Chanceaux-sur-Choisille, va saisir la commission électorale

La réaction de Patrick Delétang lors de notre direct sur France Bleu Touraine Copier

20h23 : résultats très partiels à Tours (17 bureaux sur 84), Emmanuel Denis (EELV) est pour l'instant devant avec 52,99% des voix.

20h15 : à Chanceaux-sur-Choisille, le maire sortant Patrick Delétang (DVD) devancé de 2 voix par Gérard Daviet.

20h12 : l’élection s'annonce très serrée à Langeais, entre Benjamin Philippon (LR) et Pierre-Alain Roiron (PS), 50 à 60 voix près.

20h10 : "Un soulagement", "Je ne pensais pas faire un tel score", la nouvelle maire de Château-Renault, Brigitte Dupuis (LR) réagit.

Brigitte Dupuis (LR) réagit après sa victoire à Château-Renault. Copier

20h : Château-Renault bascule à droite, après près de 20 ans de gestion communiste. Brigitte Dupuis (LR) est élue maire avec 56,9% des voix. Nordine Boumaraf (soutenu par le maire sortant) fini deuxième (37,18%) et Lucas Leroy, divers droite, troisième (5,9%).

19h45 : les chiffres définitifs de participation commencent à tomber. À Langeais, 63% des électeurs se sont déplacés, soient 8% de plus que lors du premier tour.

19h15 : En Indre-et-Loire, la participation à 17 heures était de 40,33%, soit plus de 6% de plus que lors du premier tour, à la même heure.

19h10 : Bienvenue sur francebleu.fr pour vivre avec nous cette soirée électorale. À partir de 20 heures, nous vous donnerons les premiers résultats des élections municipales en Indre-et-Loire.

Plusieurs enjeux en Indre-et-Loire

Dans le département, les habitants de 32 communes ont voté pour le second tour notamment à Amboise, Château-Renault, Chinon, Langeais, Saint-Pierre-des-Corps et Tours.

À Saint-Pierre-des-Corps, les électeurs ont eu le choix : quatre candidats en lice pour assurer la succession de Marie-France Beaufils. Michel Soulas (PCF) en difficulté au premier tour face à Emmanuel François, médecin de la Rabaterie. Sans oublier les deux autres adversaires : le socialiste Cyrille Jeanneau et l'écologiste François Lefèvre.

À Langeais et Amboise, rien n'est joué d'avance non plus. Trois listes étaient en compétition dans chaque commune pour ce second tour.

Enfin, il s'agissait d'un duel à Chinon comme à Tours où le résultat semble incertain. Emmanuel Denis, candidat de la gauche et des écologistes arrivé en tête au premier tour, a fait face à la nouvelle liste d'union du maire sortant de Tours Christophe Bouchet et de Benoist Pierre (LREM).