DIRECT - Municipales : les résultats du second tour avec France Bleu Pays Basque

France Bleu Pays Basque se mobilise pour vous proposer ce dimanche une émission spéciale à la suite du second tour des élections municipales, à partir de 19h30. Réactions, résultats : découvrez les candidats élus ou réélus maires à l'issue du second tour.

Au Pays basque, 11% des communes organisaient un second tour des élections municipales 2020, soit 18 communes sur les 158 que compte la Communauté d'agglomération du Pays basque. 13 communes de plus de 1.000 habitants, dont Bayonne et Biarritz.

L'essentiel

La participation à 17h dans les Pyrénées-Atlantiques est de 44,96%, contre 52,08% en 2014

Au premier tour, le maire de Bayonne Jean-René Etchegaray était arrivé largement en tête avec 40,33% des votes.

A Biarritz, c'est la candidate LR Maider Arosteguy qui terminait en tête avec 31,47 % des suffrages.

Suivez la soirée électorale de France Bleu Pays Basque

Les résultats (à partir de 20h)

Voici, pour rappel, les communes du Pays basque dans lesquelles un second tour a été organisé ce 28 juin.

à lire aussi Municipales au Pays Basque : tout savoir du second tour dans votre commune

Ascain / Azkaine

Les 5 listes présentes au premier tour à Ascain étaient toutes en position de se maintenir au soir du 15 mars. Aucune ne s'est entendue pour conclure une alliance. Finalement, seule l'ancien maire Jean-Louis Laduche et ses colistiers, arrivés en 5e position (15,1%) ont jeté l'éponge pour le second scrutin. Trois listes faisaient donc face ce dimanche 28 juin à celle du maire sortant, Jean-Louis Fournier.

Postes à pourvoir : 27 conseillers municipaux, 1 conseiller communautaire

Résultats du second tour

"Ur Ertsi Larrun" (Pierre CLAUSELL) :

"Denen Geroa" (Jean-Louis Fournier) :

"Azkaine Bai" (Gorka Taberna) :

"Vivre Ascain, Azkaine Bizi" (Bénédicte Luberriaga) :

Inscrits : - Votants : - Abstention : - Exprimés : - Nuls et Blancs :

Résultats du premier tour

"Denen Geroa" (JL. Fournier) : 641 voix / 29,07% des suffrages exprimés

"Vivre Ascain, Azkaine Bizi" (B. Luberriaga) : 426 voix / 19,31%

"Azkaine Bai" (G. Taberna) : 417 voix / 18,91%

"Ur Ertsi Larrun" (P. Clausell) : 388 voix / 17,59%

"Agissons tous ensemble - Denak Elgarrekin Aintzina (JL. Laduche) : 333 voix / 15,1%

Inscrits : 3678 - Votants : 2246 (61,07%) - Abstention : 1432 (38,93%) - Exprimés : 2205 (59,95%) - Nuls et Blancs : 41

Bayonne / Baiona

Le maire sortant, Jean-René Etchagaray à la tête d'une liste d'union de la droite et du cente (UDI-LREM-Les Républicains), est opposé à une liste d'union de la gauche issue de la fusion de "Bayonne Ville Ouverte" (PS-PC) et de "Bihar Baiona" (liste citoyenne), soutenue par les Verts (EELV) et menée par le socialiste Henri Ectheto, battu pour 26 voix seulement en 2014. La liste Baiona Verte et Solidaire (abertzale-EELV) s'est désistée. L'abstention a atteint un niveau record au premier tour

Postes à pourvoir : 45 conseillers municipaux, 22 conseillers communautaire

Résultats du second tour

"Bayonne Ville Ouverte - Bihar Baiona" (Henri Etcheto) :

"Bayonne, Toujours un Temps d'Avance" (Jean-René Etchegaray) :

Inscrits : - Votants : - Abstention : - Exprimés : - Nuls et Blancs :

Résultats du premier tour :

"Bayonne, Toujours un Temps d'Avance" (JR. Etchegaray) : 4909 voix / 40,33%

"Bayonne Ville Ouverte" (H. Etcheto) : 3623 voix / 29,76%

"Baiona Verte et Solidaire" (JC. Iriart) : 1597 voix / 13,12%

"Demain Bayonne - Bihar Baiona" (M. Bergé) : 1364 voix / 11,2%

"Bayonne Plurielle" (P. Lesellier) : 679 voix / 5,57%

Inscrits : 32138 - Votants : 12466 (38,79%) - Abstention : 19672 (61,21%) - Exprimés : 12172 (37,87%) - Nuls et Blancs : 294

Biarritz / Miarritze

Biarritz a battu un record local en permettant à 6 des 7 listes présentes au 1er tour de passer la barre qualificative des 10%. Après le désistement du maire sortant, Michel Veunac (Modem), dont plusieurs colistiers ont rejoint Jean-Benoît Saint-Cricq (divers droite), et la fusion de la liste d'union des abertzale et des Verts avec celle du centriste Guillaume Barucq, quatre listes se faisaient finalement face ce dimanche.

Postes à pourvoir : 35 conseillers municipaux, 11 conseillers communautaire

Résultats du second tour

"Biarritz Nouvelle Vague Verte et Solidaire - Olatu Berria" (G. Barucq)

"Pour Biarritz, Pour Vous" (M. Arostéguy)

"Biarritz En A Besoin" (N. Motsch)

"Biarritz Ensemble" (JB. Saint-Cricq)

Inscrits : - Votants : - Abstention : - Exprimés : - Nuls et Blancs :

Résultats du premier tour :

"Pour Biarritz, Pour Vous" (Maïder Arostéguy) : 2803 voix / 31,46%

"Biarritz Nouvelle Vague" (Guillaume Barucq) : 1445 voix / 16,22%

"Biarritz En A Besoin" (Nathalie Motsch) : 1268 voix / 14,23%

"Euskal Herrian Vert & Solidaire" (Brice Morin) : 1099 voix / 12,33%

"Vivons Biarritz" (Michel Veunac) : 1088 voix / 12,21%

"Biarritz Ensemble" (Jean-Benoît Saint-Cricq) : 943 voix / 10,58%

"Biarritz Bonheur" (Karim Guerdane) : 261 voix / 2,93%

Inscrits : 22559 - Votants : 9152 (40,57%) - Abstention : 13407 (59,43%) - Exprimés : 8907 (39,48%) - Nuls et Blancs : 245

Bidache / Bidaxune

Pas d'entente, pas d'accord et pas non plus de désistement à Bidache, les trois listes présentes sur la ligne de départ du 1er tour pour succéder au maire sortant, Michel Dallemane qui ne se représentait pas, l'étaient à nouveau au second.

Postes à pourvoir : 15 conseillers municipaux, 1 conseiller communautaire

Résultats du second tour

"Ensemble Pour Bidache" (J-F. Lasserre)

"Nouvel Elan Bidachot" (L. Lucmaret)

"Bidache Pour Tous" (V. Robert)

Inscrits : - Votants : - Abstention : - Exprimés : - Nuls et Blancs :

Résultats du premier tour

"Nouvel Elan Bidachot" (Laurent Lucmaret) : 238 voix / 33,75%

"Bidache Pour Tous" (Véronique Robert) : 139 voix / 19,71%

"Ensemble Pour Bidache" (Jean-François Lasserre) : 328 voix / 46,52%

Inscrits : 1058 - Votants : 729 (68,9%) - Abstention : 329 (31,1%) - Exprimés : 705 (66,64%) - Nuls et Blancs : 24

Boucau / Bokale

Le maire sortant, Francis Gonzalez (divers gauche) était opposé à Dominique Lavigne, soutenu par Generation.s, le PC et le PS qui, entre les deux tours, a trouvé un accord de fusion avec l'ancienne adjointe Marie-Ange Thébaud (EELV) et sa liste citoyenne.

Postes à pourvoir : 29 conseillers municipaux, 3 conseillers communautaire

Résultats du second tour

"Boucau Convivial et Développement Durable 2020" (F. Gonzalez)

"Boucau Génération Avenir" (D. Lavigne)

Inscrits : - Votants : - Abstention : - Exprimés : - Nuls et Blancs :

Résultats du premier tour :

"Boucau Convivial et Développement Durable 2020" (Francis Gonzalez) : 1057 voix / 41,09%

"Boucau Génération Avenir" (D. Lavigne) : 828 voix / 32,19%

"Boucau Nouvelle Génération" (Marie-Ange Thébaud) : 687 voix / 26,71%

Inscrits : 5829 - Votants : 2650 (45,46%) - Abstention : 3179 (54,54%) - Exprimés : 2572 (44,12%) - Nuls et Blancs : 78

Ciboure / Ziburu

Des 5 listes candidates dès le 1er tour, et toutes en position de se maintenir au second, une seule s'est désisté ("J'aime Ciboure" de Joseph Aramburu). L'union de la gauche (abertzale, EELV, PS) autour d'Eneko Aldana-Douat est arrivée en tête au 1er tour devant la liste "Ciboure avec vous" soutenue par Guy Poulou (droite), maire depuis 19 ans.

Postes à pourvoir : 29 conseillers municipaux, 2 conseillers communautaire

Résultats du second tour

"Ziburu Bizi 2020" (Eneko Aldana-Douat)

"Ciboure avec vous - Ziburur Zuekin" (Isabelle Dubarbier-Gorostidi)

"Ciboure Demain" (Henri Hirigoyemberry)

"Ensemble pour Ciboure" (Dominique Duguet)

Inscrits : - Votants : - Abstention : - Exprimés : - Nuls et Blancs :

Résultats du premier tour :

"Ziburu Bizi 2020" (Eneko Aldana-Douat) : 1340 voix / 44,66%

"Ciboure avec vous - Ziburur Zuekin" (Isabelle Dubarbier-Gorostidi) : 515 voix / 17,16%

"Ciboure Demain" (Henri Hirigoyemberry) : 408 voix / 13,6%

"J'aime Ciboure - Ziburu Maite Dut" (Joseph Aramburu) : 369 voix / 12,3%

"Ensemble pour Ciboure" (Dominique Duguet) : 368 voix / 12,26%

Inscrits : 5881 - Votants : 3091 (52,56%) - Abstention : 2790 (47,44%) - Exprimés : 3000 (51,01%) - Nuls et Blancs : 91

Hendaye / Hendaia

Entre les deux-tours Kotte Ecenarro, le maire (PS) sortant, arrivé en tête au 1er tour, a ouvert sa liste à celle des abertzale, arrivée en 3e position, et aux communistes qui ne pouvaient pourtant pas se maintenir. Face à lui, Pascal Destruhaut, élu d'opposition, mène la liste d'union de la droite.

Postes à pourvoir : 33 conseillers municipaux, 7 conseillers communautaire

Résultats du second tour

"Hendaye avec vous" (K. Ecenarro)

"Ensemble réveillons Hendaye - Goazen Aitzina" (P. Destruhaut)

Inscrits : - Votants : - Abstention : - Exprimés : - Nuls et Blancs :

Résultats du premier tour :

"Hendaye avec vous" (Kotte Ecenarro) : 1717 voix / 41,08%

"Ensemble réveillons Hendaye - Goazen Aitzina" (Pascal Destruhaut) : 1367 voix / 32,71%

"Hendaia Biltzen - Uni.e.s pour Hendaye" (Laetitia Navarron) : 768 voix / 18,37%

"Hendaye en commun" (Laurent Tariol) : 327 voix / 7,82%

Inscrits : 9555 - Votants : 4301 (45,01%) - Abstention : 5254 (54,99%) - Exprimés : 4179 (43,74%) - Nuls et Blancs : 122

Itxassou / Itsasu

Les 3 listes présentes au 1er tour se retrouvent de nouveau opposées au second. Aucun accord n'a été conclu entre Jean-Paul Iturburua (1er), premier adjoint au maire, le chef d'entreprise Louis Ustarroz (3e) et l'abertzale Michel Hiribarren (2e). Le maire Roger Gamoy (LR) ne se représentait pas après 3 mandats.

Postes à pourvoir : 19 conseillers municipaux, 1 conseiller communautaire

Résultats du second tour :

Herriari (M. Hiribarren)

Itsasu Elgarrekin (L. Ustarroz)

Elgarrekin Segi Aintzina - Ensemble pour l'avenir d'Itxassou (J-P. Iturburua)

Inscrits : - Votants : - Abstention : - Exprimés : - Nuls et Blancs :

Résultats du 1er tour :

Elgarrekin Segi Aintzina - Ensemble pour l'avenir d'Itxassou (Jean-Paul Iturburua) : 453 voix / 37,97%

Herriari (Michel Hiribarren) : 410 voix / 34,36%

Itsasu Elgarrekin (Louis Ustarroz) : 330 voix / 27,66%

Inscrits : 1780 - Votants : 1217 (68,37%) - Abstention : 563 (31,63%) - Exprimés : 1193 (67,02%) - Nuls et Blancs : 24

Mauléon-Licharre / Maule-Lextarre :

Arrivé en 2e position, Michel Etchebest, maire de Mauléon depuis 2008, fait face à deux concurrents : Louis Labadot (PCF) pour l'union de la gauche et Beñat Elkegaray (abertzale) qui n'ont pas conclu d'alliance entre les 2 tours. On se retrouve donc avec la même triangulaire que le 15 mars.

Postes à pourvoir : 23 conseillers municipaux, 1 conseiller communautaire

Résultats du second tour :

Agir ensemble pour Mauléon (Michel Etchebest) :

Liste d'Union Citoyenne (Louis Labadot) :

Aitzina Maule (Beñat Elkegaray) :

Inscrits : - Votants : - Abstention : - Exprimés : - Nuls et Blancs :

Résultats du 1er tour :

Agir ensemble pour Mauléon (Michel Etchebest) : 547 voix / 33,45%

Liste d'Union Citoyenne (Louis Labadot) : 615 voix / 37,61%

Aitzina Maule (Beñat Elkegaray) : 473 voix / 28,92%

Inscrits : 2310 - Votants : 1678 (72,64%) - Abstention : 632 (27,36%) - Exprimés : 1635 (70,78%) - Nuls et Blancs : 43

Saint-Pée-sur-Nivelle / Senpere

Les trois listes présentes au 1er tour étaient en position de se maintenir au second, mais contrairement à 2014, la liste de l'ancien premier adjoint Dominique Idiart (2008-2014) a fusionné entre les deux tours avec celle des abertzale de Jean-François Béderède qui avaient contribué à sa défaite inattendue il y a 6 ans. Ils étaient opposé ce dimanche 28 juin au maire (divers droite) sortant, Pierre-Marie Nousbaum, qui avait créé la surprise lors de la précédente élection.

Postes à pourvoir : 29 conseillers municipaux, 3 conseillers communautaire

Résultats du second tour :

Ensemble pour Saint Pée - Elgarrekin Senpererentzat (D. Idiart)

Agir pour Saint Pée (P-M. Nousbaum)

Inscrits : - Votants : - Abstention : - Exprimés : - Nuls et Blancs :

Résultats du 1er tour :

Agir pour Saint Pée (Pierre-Marie Nousbaum) : 1192 voix / 42,01%

Ensemble pour Saint Pée - Elgarrekin Senpererentzat (Dominique Idiart) : 1171 voix / 41,27%

Senpere Bai (Jean-François Béderède) : 474 voix / 16,7%

Inscrits : 5113 - Votants : 2894 (56,6%) - Abstention : 2219 (43,4%) - Exprimés : 2837 (55,49%) - Nuls et Blancs : 57

Urcuit / Urketa

Après 3 mandats successifs, Barthélémy Bidegaray, le maire (LR) sortant a décidé de ne pas briguer sa propre succession, mais de poursuivre aux côtés de son successeur désigné, Raymond Darricarrère, en apparaissant en 10e position sur sa liste. "Urcuit : notre seule motivation", arrivée en tête le 15 mars avec plus de 130 voix d'avance, se retrouve face aux deux mêmes concurrents au second tour, dont le conseiller municipal d'opposition Laurent Yanci (divers gauche)

Postes à pourvoir : 19 conseillers municipaux, 1 conseiller communautaire

Résultats du second tour :

Urcuit : Notre seule motivation (R. Darricarrère)

Urcuit 2020 (G. Sallaberry)

Partageons notre avenir (L. Yanci)

Inscrits : - Votants : - Abstention : - Exprimés : - Nuls et Blancs :

Résultats du 1er tour :

Urcuit : Notre seule motivation (Raymond Darricarrère) : 465 voix / 41,59%

Urcuit 2020 (Gilles Sallaberry) : 328 voix / 29,33%

Partageons notre avenir (Laurent Yanci) : 325 voix / 29,06%

Inscrits : 2022 - Votants : 1175 (58,11%) - Abstention : 847 (41,89%) - Exprimés : 1118 (55,29%) - Nuls et Blancs : 57

Urrugne / Urruña

Pas de changement entre les deux-tours pour la commune d'Urrugne. Les trois listes se maintiennent. Philippe Aramendi à la tête d'une liste d'ouverture comprenant notamment des membres d'EH Bai (abertzale), un écologiste d'EELV et même un conseiller municipale de l'actuelle majorité, ainsi que des personnes sans appartenance politique déclarée, était opposé à l'abertzale Sébastien Etchebarne et sa liste citoyenne sans étiquette, et Francis Gavilan, l'actuel premier adjoint d'Odile de Coral (LR) qui ne se représentait pas après 2 mandats.

Postes à pourvoir : 33 conseillers municipaux, 4 conseillers communautaire

Résultats du second tour :

Urrugne Autrement (S. Etchebarne)

Ensemble faisons revivre Urrugne - Elgarrekin Urruna Berpiztu (P. Aramendi)

Urrugne pour tous - Urruna Guzientzat (F. Gavilan)

Inscrits : - Votants : - Abstention : - Exprimés : - Nuls et Blancs :

Résultats du 1er tour :

Ensemble faisons revivre Urrugne - Elgarrekin Urruna Berpiztu (Philippe Aramendi) : 1668 voix / 40,83%

Urrugne pour tous - Urruna Guzientzat (Francis Gavilan) : 1217 voix / 29,79%

Urrugne Autrement (Sébastien Etchebarne) : 1200 voix / 29,37%

Inscrits : 7958 - Votants : 4215 (52,97%) - Abstention : 3743 (47,03%) - Exprimés : 4085 (51,33%) - Nuls et Blancs : 130

Ustaritz / Uztaritze

Bruno Carrère (abertzale), élu maire en 2014, est arrivé en tête au 1er tour le 15 mars face à ses 3 concurrents. Ce 28 juin, il n'en avait plus que deux en face de lui après le désistement de la liste de Dominique Lesbats, ancien maire et chef de file de l'opposition. En face, la liste sans étiquette menée par le conseiller municipal d'opposition Jean-Claude Saint-Jean, et celle citoyenne de Bruno Cendrès qui entend développer la démocratie participative, se présentaient en ordre dispersé.

Postes à pourvoir : 29 conseillers municipaux, 3 conseillers communautaire

Résultats du second tour :

Ustaritz avec bon sens (Jean-Claude Saint-Jean)

Ensemble pour Ustaritz (Bruno Cendrès)

Uztaritze Bai (Bruno Carrère)

Inscrits : - Votants : - Abstention : - Exprimés : - Nuls et Blancs :

Résultats du 1er tour :

Uztaritze Bai (Bruno Carrère) : 1309 voix / 45,23%

Ustaritz avec bon sens (Jean-Claude Saint-Jean) : 649 voix / 22,42%

Ensemble pour Ustaritz (Bruno Cendrès) : 570 voix / 19,69%

Ustaritz avenir (Dominique Lesbats) : 366 voix / 12,64%

Inscrits : 5205 - Votants : 2977 (57,2%) - Abstention : 2228 (42,8%) - Exprimés : 2894 (55,6%) - Nuls et Blancs : 83