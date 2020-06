Les électeurs étaient appelés à voter ce dimanche 28 juin à l'occasion du second tour des élections municipales. Participation, résultats, réactions : suivez notre direct sur les différentes villes de Meurthe-et-Moselle et des Vosges.

DIRECT - Municipales : suivez le second tour des élections en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges

Le second tour des élections municipales a lieu le dimanche 28 juin en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges

Trois mois après le premier tour des élections municipales 2020 en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges, les électeurs sont appelés à élire leur maire dans les communes qui n'ont pas tranché la question en mars dernier. Les électeurs sont appelés à voter dans 100 communes de Meurthe-et-Moselle et 94 communes des Vosges. Découvrez en direct les résultats et les premières réactions en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges

L'essentiel

En Meurthe-et-Moselle , on vote dans 100 communes dont la ville de Nancy

, on vote dans 100 communes dont la ville de Nancy Dans les Vosges, on vote dans 94 communes dont celle d'Epinal et Gérardmer

Notre direct

Cliquez ici pour actualiser notre page

Les résultats nous parviennent à mesure qu'ils sont officialisés. Pour trouver ceux qui vous intéressent, tapez le nom de votre commune dans le module ci-dessous.

19h : le dépouillement est en cours au bureau centralisateur de Laxou, dans les locaux de la mairie de troisième commune de la Métropole du Grand Nancy.

Dépouillement à Laxou pour le second tour des élections municipales 2020 © Radio France - Marie Roussel

18h42 : selon notre estimation Ipsos Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France et les chaînes parlementaires, l'abstention sera à Nancy de 57,9% contre 62,9% au premier tour.

18h41 : la participation au scrutin aura été particulièrement faible pour ce second tour en Meurthe-et-Moselle comme dans les Vosges. A 17 heures, elle était en recul de 13 points par rapport à 2014 en Meurthe-et-Moselle, de 25 points dans les Vosges.

18 h 40 : Bienvenue dans notre direct.

Lors du premier tour, l'épidémie de coronavirus avait dissuadé de nombreux électeurs de se rendre aux urnes. La participation à 17h en Meurthe-et-Moselle était de 39,2% à 17 heures. Dans les Vosges, la participation à 17 heures était de 45,39%.