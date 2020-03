DIRECT - Municipales : suivez les débats à Alençon et Argentan

Ce mercredi soir (21h05), France 3 Normandie et France Bleu vous proposent deux débats dans le cadre des élections municipales dans l'Orne. Le premier à Alençon, le second à Argentan. Suivez l'émission en direct en vidéo.

Après le Calvados et la Manche, France Bleu Normandie et France 3 Normandie s'associent à nouveau ce mercredi soir pour vous proposer deux débats télévisés à quatre jours du 1er tour des élections municipales. Direction, ce mercredi soir, le département de l'Orne avec Alençon et Argentan. Présenté par Laurent Marvyle et Jean-Baptiste Marie, les candidats vont débattre entre eux : bilan du mandat qui s'achève, projets, avenir de leurs communes...

Vous pouvez suivre l'émission en direct à la télévision sur France 3 Normandie ou en cliquant ICI (via france3.fr). Début du débat à 21h05.

