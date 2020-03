DIRECT - Municipales : un entre-deux tours incertain commence

Les Français ont massivement renoncé à se rendre aux urnes pour le premier tour des élections municipales dimanche dans un contexte de crise sanitaire causée par la pandémie de coronavirus. Le second tour pourrait être reporté pour limiter les risques de contamination.

Plus de 47 millions de Français étaient appelés aux urnes ce dimanche pour le premier tour des élections municipales. Dans un contexte de crise sanitaire causée par la pandémie de coronavirus, l'abstention atteint un niveau historique, entre 53,5 et 56% selon les instituts de sondages. Le report du second tour prévu dimanche 22 mars est envisagé.

➞ Cliquez ici pour actualiser cette page

L'essentiel

Le direct

6h50 : de nombreux responsables politiques s'interrogent sur l'opportunité de tenir le second tour des municipales dimanche prochain. Plusieurs d'entre eux, de Yannick Jadot (Europe Ecologie-Les Verts) à Marine Le Pen (Rassemblement national) en passant par Damien Abad (LR) et François Ruffin (LFI) l'ont ouvertement demandé.

6h35 : Les écologistes ont confirmé leur percée dans plusieurs villes. A Bordeaux, avec 34,38% des voix, A Bordeaux, le candidat Pierre Hurmic (EELV) est au coude à coude avec le maire sortant Nicolas Florian (LR, 34, 56%), successeur d'Alain Juppé. Nicolas Florian a seulement 98 voix d'avance sur l'écologiste. A Lyon, la liste de l'écologiste Gregory Doucet arrive largement en tête, devant celle du LR Etienne Blanc et la liste LREM de Cuchera, sur laquelle se trouve Gérard Collomb, toujours selon une estimation. A Strasbourg, la candidate écologiste Jeanne Barseghian (EELV) arrive en tête du premier tour avec 26,7% des voix, devançant Alain Fontanel (LREM, 20,6%).

6h25 : Plusieurs membres du gouvernement étaient candidats. Le Premier ministre Edouard Philippe est arrivé en tête au Havre avec 43,60% des voix. Le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin, tête de liste, à Tourcoing (Nord) a lui été réélu dès le 1er tour avec, 60,88% des voix. Le ministre de la Culture Frank Riester est lui aussi réélu à Coulommiers (Seine-et-Marne).

6h12 : En raison du coronavirus, plusieurs responsables politiques demandent le report du second tour des élections municipales prévu dimanche 22 mars.

6h05 : Retrouvez l'essentiel des résultats du premier tour sur cette infographie :

Les résultats du premier tour © Visactu

6h : Bonjour et bienvenue dans ce direct.