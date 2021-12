DIRECT VIDÉO - Présidence française de l'UE : suivez la conférence de presse d'Emmanuel Macron à partir de 16h

Alors que la France doit prendre la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne à partir du 1er janvier 2022, Emmanuel Macron va présenter ce jeudi ses priorités pour ce mandat qui doit durer six mois. Le chef de l'Etat s'exprimera lors d'une conférence de presse à 16 heures depuis l'Elysée. Emmanuel Macron devrait notamment expliquer pourquoi il accorde tant d'importance à cette présidence, la 13e exercée par la France depuis les années 1950. Mais la centaine de journalistes accrédités, dont un tiers de presse étrangère, devraient saisir cette rare occasion pour l'interroger sur les questions politiques, et notamment sur sa candidature encore non confirmée à la présidentielle d'avril 2022.

Le président de la République a annoncé lundi que les priorités de la présidence française tourneraient autour de trois axes : "Relance, puissance et appartenance". La relance économique est "nécessaire" en "réponse à la crise" du Covid-19, a-t-il détaillé, avant de défendre le besoin de renforcer la puissance de l'UE en la rendant plus autonome, notamment militairement. Pour lui, "la souveraineté européenne renforce la souveraineté de la France", qui est mieux armée pour défendre ses intérêts dans le monde avec ses 26 partenaires que toute seule. Il regrette cependant que le "sentiment d'appartenance" des Français à l'UE se soit "étiolé" ces dernières années.

Devant la presse, Emmanuel Macron devrait détailler ses idées pour réformer les accords de Schengen, faire avancer le "paquet climat" avec la taxation carbone, mieux réguler les géants du numérique, harmoniser le salaire minimum, et rebâtir "un traité d'amitié avec l'Afrique".