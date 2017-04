Présidentielle : suivez le débat entre Jean-Louis Fousseret (PS) et Sophie Montel (FN) à 12h05 ce vendredi

Ce vendredi 28 avril, France Bleu Besançon organise le débat de l'entre-deux tours de la présidentielle, en partenariat avec "L'Est Républicain". De 12h05 à 12h45, vont débattre Sophie Montel, conseillère régionale, eurodéputée FN et le maire PS de Besançon, Jean-Louis Fousseret.

Le grand débat de l'entre deux tour en Franche-Comté c'est ce vendredi midi entre 12h05 et 12h45 sur France Bleu Besançon en partenariat avec L'Est Républicain. D'un côté, Jean-Louis Fousseret le maire socialiste et président du Grand Besançon, Il défend Emmanuel Macron depuis plus d'un an. Face à lui , Sophie Montel conseillère régionale Front national et députée européenne aux côtés de Marine Le Pen.

Les deux élus franc-comtois débattront des deux visions du monde qui s'opposent et de la place de la France , des programmes de l'un et de l'autre sur l'emploi au moment où le chômage repart à la hausse, et puis avec Nicolas Bastuck de l'Est républicain, nous les interrogerons sur leurs places aux côtés du futur président ou de la future présidente.

Vous pourrez suivre ce débat sur France Bleu Besançon ou sur notre page Facebook si vous souhaitez réagir en direct.

