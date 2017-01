DIRECT - Primaire de la gauche : suivez le débat entre Benoît Hamon et Manuel Valls (21h)

À quatre jours du second tour de la primaire de la gauche (dimanche 29 janvier), les deux candidats qualifiés, Benoît Hamon et Manuel Valls, s'affrontent mercredi soir lors d'un débat télévisé.

Les deux candidats qualifiés pour le second tour de la primaire de la gauche, Benoît Hamon et Manuel Valls, confrontent leurs idées mercredi soir lors de l'unique débat télévisé de l'entre-deux-tours. Il débute à 21h et sera retransmis sur TF1, France 2 et France inter.

Benoît Hamon et Manuel Valls seront interrogés mercredi soir par les journalistes Alexandra Bensaid, Gilles Bouleau et David Pujadas, pour un débat qui s'annonce sans merci. En effet, les deux hommes n'ont eu de cesse de s'attaquer et d'affirmer leurs différentes visions de la gauche et de l'avenir de la France depuis les résultats du premier tour de la primaire, dimanche 22 janvier. Le second tour du scrutin se tiendra dimanche 29 janvier.

Les trois premiers débats de la primaire de la gauche, avant le premier tour, ont été suivis respectivement par 3,8 millions, 1,7 million et 3,1 millions de téléspectateurs.