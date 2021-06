DIRECT - Régionales dans le Grand Est : suivez en vidéo le débat France Bleu - France 3

France Bleu et France 3 Grand Est proposent ce mercredi 9 juin à partir de 21h le débat du premier tour des élections régionales avec six têtes de liste. Le débat est à suivre en direct.

A dix jours du premier tour des élections régionales dans le Grand Est, France Bleu et France 3 proposent un débat en présence de six têtes de liste ce mercredi 9 juin à partir de 21h : Jean Rottner, Laurent Jacobelli, Brigitte Klinkert, Aurélie Filippetti, Eliane Romani et Florian Philippot. Les candidats s'exprimeront sur différents thèmes et enjeux de cette campagne électorale.

Le débat qui aura lieu au conseil régional de la région Grand Est à Strasbourg est animé par les journalistes de France 3 Alexandra Bucur et Arnauld Salvini et par la journaliste de France Bleu Alsace Maud Czaja.

Le débat est à suivre ici en direct ce mercredi 9 juin à partir de 21H.

Les thèmes de campagne

Les candidats seront interrogés sur les thèmes et enjeux qui sont au cœur de ces élections régionales.

Le Grand Est

La sécurité

La crise sanitaire et la relance économique

Les mobilités

La jeunesse

Les têtes de listes invités