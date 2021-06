DIRECT - Régionales en Centre-Val de Loire : suivez le débat d'entre-deux-tours sur France Bleu

On appelle ça la dernière ligne droite. Les quatre qualifiés pour le second tour des élections régionales en Centre-Val de Loire se retrouve au micro de France Bleu Orléans, France Bleu Berry et France Bleu Touraine pour un débat d'entre-deux-tours ce mercredi soir. François Bonneau, président socialiste sortant, Aleksandar Nikolic pour le Rassemblement national, Nicolas Forissier pour les Républicains et l'UDI, et le candidat LREM-Modem Marc Fesneau, l'un des quatre sera ce dimanche soir le président de la Région pour les six prochaines années.

Une quadrangulaire, une première en Centre-Val de Loire

Le scrutin de ce dimanche va se jouer entre quatre candidats, une première en Centre-Val de Loire. Lors des dernières élections en 2004, 2010, 2015, une triangulaire s'était déroulée. Mais cette fois, la droite et le Centre n'ont pas réussi à s'accorder. Marc Fesneau a décidé de se maintenir, faute d'accord avec le LR Nicolas Forissier. A gauche, comme en 2015, François Bonneau et Charles Fournier font cause commune après avoir défendu leur couleur au premier tour. Encore en lice aussi dans ce scrutin, le candidat du RN Aleksandar Nikolic, arrivé deuxième ce dimanche au soir du premier tour avec un score loin de ses attentes.

Une quadrangulaire qui favorise l'équipe sortante emmenée par François Bonneau

"Les conditions d'une victoire sont réunies" a déclaré ce dimanche soir François Bonneau en basculant en tête au premier tour. L'absence d'accord entre Nicolas Forissier et Marc Fesneau renforce encore plus cette phrase. Uni avec Charles Fournier, la gauche est en ballottage favorable car elle représente un peu moins de 36% des suffrages au regard du premier tour, alors que les autres candidats manquent de réserve de voix. Ils espèrent maintenant une mobilisation des électeurs pour inverser un scrutin promis à la gauche en Centre-Val de Loire, surtout le Rassemblement national, le plus pénalisé par l'abstention record.