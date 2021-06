EN DIRECT - Régionales en Nouvelle-Aquitaine : les résultats du second tour avec France Bleu

Les électeurs étaient appelés à voter ce dimanche pour le second tour des élections régionales et départementales.

Suivez avec France Bleu les résultats du second tour des régionales en Nouvelle-Aquitaine. Après un premier tour marqué par une abstention record à 64,09%, cinq candidats restaient en lice ce dimanche 27 juin : Alain Rousset, le président sortant socialiste (liste soutenue par le PCF et le PRG), Edwige Diaz (RN), Geneviève Darrieussecq (MoDem-LREM), Nicolas Florian (LR) et Nicolas Thierry (EELV). Tout au long de la soirée, à partir de 20h, retrouvez les premières estimations, les résultats partiels au fur et à mesure du dépouillement dans les bureaux de vote de la région.

L'essentiel

Alain Rousset est arrivé en tête au premier tour avec 28,84% des voix

La participation dans les départements de Nouvelle-Aquitaine est en légère hausse par rapport au premier tour : 31,83% à 17h

Les résultats

Pour trouver les résultats qui vous intéressent, sur votre commune, votre département ou votre région, tapez son nom dans le module ci-dessous. Les résultats sont mis à jour au fur et à mesure qu'ils sont validés par le ministère de l'intérieur (à partir de 20h).

La soirée en direct

18h : Bonsoir. Soyez les bienvenus, nous allons suivre ici ensemble la soirée électorale du second tour des élections régionales en Nouvelle-Aquitaine.

Les résultats des élections départementales

Les résultats du premier tour