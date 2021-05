Régionales en Occitanie : suivez le débat organisé par France Bleu

Les élections régionales se tiendront les 20 et 27 juin prochains. À cette occasion, France Bleu organise un débat ce mardi de 19h à 20h en direct à l’antenne et en Facebook live avec six des neuf têtes de liste de la région Occitanie et deux thématiques : la santé et les transports.

Vous pouvez écouter ce débat sur les quatre radios locales de la région : France Bleu Gard Lozère, France Bleu Hérault, France Bleu Occitanie et France Bleu Roussillon. Il est également disponible en vidéo (Facebook live) sur les pages Facebook des radios concernées.

Les six candidats présents

Carole Delga (PS), la présidente sortante ;

Jean-Paul Garraud, Rassemblement national ;

Myriam Martin, La France Insoumise (LFI);

Antoine Maurice, Europe-Ecologie-Les Verts (EELV) ;

Aurélien Pradié, Les Républicains ;

Vincent Terrail-Novès, La République En Marche (LREM).

Trois autres candidats ne participeront pas à ce débat : Jean-Luc Davezac, candidat régionaliste et tête de liste de "Bastir Occitanie", Malena Adrada pour Lutte Ouvrière (LO) et Anthony Le Boursicaud à la tête d’une liste citoyenne "Union Essentielle".

