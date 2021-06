Ce dimanche 27 juin, second tour des élections régionales. Les électeurs étaient appelés aux urnes pour désigner leurs conseillers régionaux en PACA. Suivez la soirée électorale, découvrez la participation, les résultats, les premières réactions et les analyses.

DIRECT - Régionales en PACA : suivez la soirée du second tour

Second tour des élections régionales ce dimanche 27 juin. Les électeurs étaient appelés aux urnes pour renouveler les élus du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur pour un mandat de six ans. Ils devaient choisir entre deux listes, celle de Thierry Mariani (RN) et celle de Renaud Muselier (Union de la droite). Cette année, le scrutin s'est déroulé en même temps que celui des élections départementales.

Lors du premier tour, la région PACA est la seule de France où le Rassemblement national est arrivé en tête. Thierry Mariani (RN) a obtenu 36,38% des suffrages contre 31,91% pour Renaud Muselier (Union de la droite). Arrivé en troisième position, Jean-Laurent Félizia (Union de la gauche et écologistes), avec 16,89%, ne s'est finalement pas maintenu au second tour. Dans la région, l'abstention s'élevait à 66,28%.

L'essentiel

Les résultats sont connus à partir de 20h.

Les bureaux de vote ont fermé à 18h, sauf dans les grandes villes de France, où la fermeture est fixée à 20h, par arrêté préfectoral.

Le taux de participation était de 32,95% à 17h en PACA.

Les résultats

Les résultats nous parviennent au fur et à mesure de leur validation par le ministère de l'Intérieur. Pour trouver ceux qui vous intéressent, tapez le nom de votre commune, de votre département ou de votre région dans le module ci-dessous.

Retrouvez toutes les informations sur les élections départementales dans le département de votre choix : Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Var, Vaucluse.

La soirée électorale en direct

18h16 - Thierry Mariani, arrivé en tête du premier tour avec 36,38% des suffrages, a voté à Avignon ce midi.

18h01 - Les bureaux de vote sont désormais fermés dans la majorité des communes de PACA, sauf dans les grandes villes, où les électeurs avaient jusqu'à 20h pour glisser leur bulletin dans l'urne.

17h05 - Le taux de participation s'élevait à 17heures à 32,95% sur l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, soit deux points de plus qu'au premier tour (30,64%). Au niveau national, il s'élevait à 27,89% à la même heure. Dans les six départements de la région, les chiffres sont en baisse par rapport aux dernières élections régionales.

Alpes de Haute-Provence : 34,14% (34,04% au premier tour).

Hautes-Alpes : 31,56% (30,26% au premier tour).

Alpes-Maritimes : 26,35% (25,48% au premier tour).

Bouches-du-Rhône, 36,19% (33% au premier tour).

Var : 33,13% (30,52% au premier tour).

Vaucluse : 33,85% (31,50% au premier tour).

17h00 - Bonsoir et bienvenue dans ce direct qui va vous permettre de vivre, tout au long de la soirée, les résultats du second tour des élections régionales en PACA.