DIRECT - Saint-Étienne : un conseil municipal sous haute tension, en pleine affaire de chantage à la vidéo

Le conseil municipal de Saint-Étienne (Loire) se tient lundi à 14h30 dans un contexte très tendu. Il s'agit de la première séance du conseil depuis les révélations de Mediapart le 26 août sur les soupçons de chantage à la vidéo intime dans la majorité municipale et l'entourage de Gaël Perdriau.

C'est un moment très tendu et attendu : le conseil municipal de Saint-Étienne se réunit lundi après-midi. La séance publique se déroule à l'hôtel de ville, salle Albert-Lebrun. Un mois jour pour jour après la sortie du premier article de Mediapart, le 26 août, qui a révélé l'existence d'une vidéo intime volée et évoqué une affaire supposée de chantage financée par des fonds publics.

Trois manifestations sont prévues autour du conseil municipal. Peu avant l'ouverture, des manifestants ont prévu de se réunir à 14 heures devant la mairie pour interpeler des élus municipaux, leur faire passer un message, pour soutenir également les oppositions au maire Gaël Perdriau. Dans un second temps, un autre rassemblement est prévu à 17h30. Un dernier appel à manifestation a enfin été lancé par Triangle Rose à 18h30, l'association LGBT+ dénonce l'homophobie de fond de l'affaire.

à lire aussi Chantage à la vidéo intime à Saint-Étienne : Pierre Gauttiéri démis de ses fonctions de directeur de cabinet

Suivez les moments forts du conseil municipal du 26 septembre 2022

14h00. Gaël Perdriau expliquait ne pas vouloir démissionner. Alors qu'il est pressé et attaqué par l'opposition, le maire de Saint-Étienne expliquait mi-septembre, via son avocat, son intention de rester dans ses fonctions. "Mon client en aucun cas prévu de se mettre en retrait de ses fonctions. .(...) Rien ne justifierait sur le plan juridique qu'il démissionne. Il est ressorti libre de trois heures trente de garde à vue sans aucune mesure prise par la justice à son encontre."

13h58. Gilles Artigues sera absent. Alors qu'il est la victime du chantage présumé à la vidéo intime mise sur pied par l'entourage de Gaël Perdriau, l'ancien premier adjoint au maire, Gilles Artigues ne participera pas à ce conseil municipal.

13h55. Disponible en vidéo sur le site de la mairie. La réunion est publique et est vision nable sur le site de la mairie de Saint-Étienne.

13h52. L'ordre du jour. Le conseil va se tenir ainsi : d'abord l'appel des élus, ensuite l'approbation des conseils des 23 mai et 27 juin, puis l'examen d'une centaine de dossiers et enfin des questions orales et des vœux.

13h45. Bonjour et bienvenue sur ce direct. La rédaction de France Bleu Saint-Étienne Loire vous propose de suivre les moments forts du conseil municipal de Saint-Étienne dans un contexte assez exceptionnel : un mois jour pour jour après les premières révélations de Mediapart sur un possible chantage à la vidéo intime dans la majorité municipale à l'encontre du premier adjoint au maire de l'époque Gilles Artigues ; après des gardes à vue ; après le limogeage de Pierre Gautiéri, directeur de cabinet de Gaël Perdriau ; après la démission de Samy-Kéfi Jerôme, adjoint à l'éducation ; après que l'affaire soit dans l'esprits de tous les Stéphanois depuis un mois.