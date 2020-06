On vote ce dimanche dans 32 communes des Alpes-Maritimes pour le second tour des élections municipales. Participation, résultats, réactions, suivez la soirée électorale avec France Bleu Azur.

DIRECT - Second tour des municipales : suivez la soirée électorale avec France Bleu Azur

Résultats du second tour des municipales dans les Alpes-Maritimes (photo d'illustration)

Les électeurs de 32 communes des Alpes-Maritimes élisent leur maire ce dimanche, pour le second tour des élections municipales. Et ce plus de trois mois après le premier qui s'est tenu le 15 mars dernier en pleine crise du coronavirus.

Maires élus dès le premier dans 131 communes des Alpes-Maritimes

La majorité des maires ont été élus dès le premier tour. Parmi eux : David Lisnard à Cannes - Sébastien Leroy à Mandelieu - Jean Leonetti à Antibes - Jérôme Viaud à Grasse - Michèle Tabarot, au Cannet - Richard Galy, à Mougins - Joseph Segura à Saint-Laurent-du-Var - Christophe Trojani à Villefranche-sur-Mer - Roger Roux à Beaulieu-sur-Mer - Colette Fabron à Saint-Etienne-de-Tinée - Xavier Beck à Cap-d'Ail...

