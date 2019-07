DIRECT : Suivez en vidéo la visite du président Emmanuel Macron à Pau

Emmanuel Macron et François Bayrou à Pau.

Pau, France

Le président de la République participe à la cérémonie spéciale pour célébrer les 100 ans du maillot jaune à Pau. Il assiste depuis 19 heures près du stade Tissié à l'inauguration des nouveaux totems sur le site du Tour des géants en face de la gare. Une trentaine d'anciens porteurs du maillot jaune sont présents, dont Eddy Merckx Bernard Hinault et Miguel Indurain. Claude Christophe est là aussi pour honorer la mémoire de son illustre grand père : Eugène Christophe, le tout premier porteur du maillot jaune. Cette cérémonie a débuté à l'issue du contre-la-montre où Julian Alaphilippe s'est imposé, le Français a conforté son maillot jaune.

Le Président de la République suivra aussi l'étape demain, la quatorzième entre Tarbes et le col du Tourmalet. Il sera en tête de course et remettra le trophée au vainqueur. Le Tour de France à suivre sur France Bleu Béarn, la radio officielle du tour de France.