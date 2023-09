DIRECT - Suivez l'interview d'Emmanuel Macron sur France 2 et TF1 (20 heures)

Emmanuel Macron devrait être interrogé sur les questions d'inflation et de pouvoir d'achat.

Emmanuel Macron sera interviewé en direct sur TF1 et France 2 ce dimanche, dans les JT de 20 heures des deux chaines. Anne-Claire Coudray et Laurent Delahousse intervieweront le président "après une semaine historique où la France a reçu le roi du Royaume-Uni ainsi que le pape en pleine Coupe du monde de rugby", et "à la veille de la présentation de la planification écologique", a souligné l'Élysée.

Parmi les sujets sur lesquels le président devrait être interrogé, l'inflation et le pouvoir d'achat, à trois jours de la présentation du budget pour 2024, l'immigration, après le discours très dur sur la question du pape François en visite à Marseille , les violences policières contre lesquelles plus de 31.000 personnes ont manifesté samedi , ou encore les résultats des élections sénatoriales qui se tiennent ce dimanche.

Suivez l'interview d'Emmanuel Macron en direct :

