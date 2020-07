DIRECT VIDÉO - Suivez l'interview d'Emmanuel Macron à partir de 13h ce 14-Juillet

Le président Emmanuel Macron va répondre à partir de 13h ce mardi aux questions de Gilles Bouleau (TF1) et Léa Salamé (France Inter/France 2) à l'occasion de la traditionnelle interview du 14-juillet. Un entretien à suivre en direct sur francebleu.fr.

Le président Emmanuel Macron va prendre la parole ce mardi à l'occasion du défilé du 14 juillet et répondra aux questions des journalistes Gilles Bouleau (TF1) et Léa Salamé (France 2/France Inter). C'est la première fois depuis le début de son quinquennat que le président s'exprimera pour la fête nationale, renouant ainsi avec la traditionnelle interview du 14-Juillet.

Il sera interrogé pendant 45 minutes et devrait aborder les thèmes de la relance économique, de la situation sanitaire, de la sécurité et l'emploi des jeunes. Emmanuel Macron devra sans nul doute répondre également aux questionnements concernant la nomination de Gérald Darmanin à l'Intérieur et d'Éric Dupond-Moretti à la Justice.

Interview à suivre à partir de 13h