Le second tour des élections législatives se déroule ce dimanche 19 juin pour élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Découvrez les résultats dans les six circonscriptions du Loiret sur France Bleu Orléans à partir de 20h.

EN DIRECT - Suivez le second tour des élections législatives dans le Loiret

Un bureau de vote à l'occasion du second tour des élections législatives. (Photo d'illustration)

Les électeurs du Loiret sont appelés aux urnes, ce dimanche 19 juin, à l'occasion du second tour des élections législatives. Quels seront les députés élus pour cinq ans dans les six circonscriptions du département ? Quels seront les scores des candidats de la majorité présidentielle et de l'union de la gauche ? Les candidats RN peuvent-ils faire leur entrée à l'Assemblée nationale ?

Découvrez les résultats à partir de 20h sur France Bleu Orléans.

35,70 % de participation à 17 heures

Selon les derniers chiffres publiés par la préfecture, le taux de participation est estimé à 35,70 % dans le Loiret à 17 heures, en baisse par rapport au 1er tour (36,51 %). C'est également près de 2,5 points de moins qu'en 2017 (38,28 %). Le département compte le plus faible taux de participation au niveau régional.