DIRECT VIDÉO - 14-Juillet : suivez le défilé militaire avenue des Champs-Elysées

Quelque 5.000 personnes défilent ce mercredi 14 juillet, après une cérémonie restreinte en 2020 à cause du Covid-19. Le port du masque et le pass sanitaire sont obligatoires pour tous les spectateurs voulant assister au défilé à Paris. Suivez la cérémonie en direct ce mardi sur francebleu.fr.

"Gagner l'avenir" est le thème qui a été retenu pour cette édition du traditionnel défilé militaire du 14 juillet. Ce mercredi, le défilé mobilise 5.000 participants, dont 4.300 militaires à pied, 71 avions, 25 hélicoptères, 221 véhicules et 200 chevaux de la Garde républicaine. Le public est limité à 10.100 personnes. Tous les spectateurs en tribune et le long de l'avenue des Champs-Élysées ont dû présenter un pass sanitaire et doivent porter un masque.

Suivez le défilé militaire en direct vidéo

La cérémonie et le défilé militaire en images

Quelques instants avant le début du défilé, un militaire a fait une demande en mariage surprise sur la plus belle avenue du monde.

Le président de la République Emmanuel Macron descend les Champs-Élysées, aux côtés du général d’armée François Lecointre, Chef d’état-major des armées.

La Patrouille de France et ses célèbres fumées tricolores sont passées au-dessus de Champs-Élysées.

Cette année, les troupes européennes de la force Takuba au Sahel, sur laquelle compte Paris pour réduire là-bas sa propre présence, sont à l'honneur.

Retrouvez le programme :