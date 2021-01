DIRECT - 25 ans de la mort de François Mitterrand : Emmanuel Macron à Jarnac

Pour le 25e anniversaire de la mort de François Mitterrand, Emmanuel Macron rend hommage à l'ancien président socialiste ce vendredi à Jarnac, en Charente. "Un temps d'hommage et de recueillement" dans la ville où Mitterrand a grandi et où il est enterré. Suivez la cérémonie en direct.

Emmanuel Macron est à Jarnac, en Charente, ce vendredi 8 janvier 2021, 25 ans après la mort de François Mitterrand. L'ancien président socialiste est né dans la petite ville et il y est enterré. Ce vendredi, l'Elysée annonce à Jarnac "un temps d'hommage et de recueillement" lors duquel Emmanuel Macron se rendra sur la tombe de Mitterrand et dans sa maison natale.

L'essentiel :

Emmanuel Macron est le deuxième président en exercice, après François Hollande, à se rendre sur la tombe de François Mitterrand à Jarnac.

Une trentaine de personnes seulement sont conviées à la cérémonie dont François Hollande, Hubert Védrine président de l'Institut François-Mitterrand, Ségolène Royal, ou encore l'actuel Premier secrétaire du Parti Socialiste Olivier Faure.

François Mitterrand est mort le 8 janvier 1996. Vingt-cinq ans après s'ouvre une "année Mitterrand" avec plusieurs commémorations au programme.

