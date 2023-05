DIRECT VIDÉO - 8-Mai : suivez les commémorations à Paris présidées par Emmanuel Macron

Jour férié, ce 8 mai commémore la fin de la Seconde Guerre mondiale et la capitulation du IIIe Reich face aux Alliés. Comme chaque année, une cérémonie est prévue dans la matinée à l'Arc de Triomphe à Paris. Au programme notamment : dépôt de gerbe, sonnerie "Aux Morts", minute de silence, remontée des Champs-Élysées avec la grande escorte mixte de la Garde républicaine et ravivage de la Flamme. Une commémoration présidée par Emmanuel Macron, et étroitement surveillée : les manifestations sont interdites toute la matinée, dans un large périmètre autour des Champs-Élysées. Suivez l'événement en direct à partir de 10h30.

